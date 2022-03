Estela Grande se rompe en su 'cara cara' más duro con Mila Ximénez

Cuando todas las miradas en Gran Hermano VIP estaban puestas sobre Adara y sus enfrentamientos con el resto de sus compañeros, un nuevo e inesperado frente se ha abierto entre Estela Grande y Mila Ximénez. Los ataques entre ellas comenzaron tras la gala del pasado domingo, cuando la colaboradora de Sálvame dijo a la mujer de Diego Matamoros lo que realmente pensaba de ella: "No te aguanto y ya es momento de levantar las cartas y decírtelo". Unas palabras que afectaron profundamente a la modelo. "A mí la verdad es que me sorprendió y me dolió en el alma. Fue muy cruel enterarme de esa manera", aseguró.

Pero la cosa fue a más cuando los concursantes vieron un vídeo en el que la influencer arremetía contra Adara. Unas imágenes que provocaron la ira de la periodista sevillana. "Si es que yo al final no me equivoco", decía indignada ante el asombro de todos y prosiguió: "Había algo que yo intuía y el tiempo me ha dado la razón, porque malmetiendo tienes un sobresaliente. Te has colado en la final, pero hay que tener cuidado contigo". En ese momento, Estela no pudo contenerse y se enfrentó con ella. "Que desagradecida y que injusta eres, Mila. Has sido una falsa conmigo, porque yo pensaba que éramos amigas y que nos llevábamos genial. Prefiero no seguir escuchando porque no doy crédito. El respeto y el cariño que te tenía es lo que va a permitir que supere esto", respondió muy dolida sin poder contener las lágrimas.

Una reacción que no conmovió en absoluto a Mila que continuó con sus ataques hacia su nueva 'víctima': "Que más da lo que yo diga o si la estoy descubriendo. Si quiere llorar que llore. Yo lloré ayer y no pasó nada. Si hay que llorar se llora y si hay que discutir se discute. Ahora la he pillado y ya está, lo que pasa en esta casa es que graban todo lo que dices y después te pillan. Ahora me han pillado a mí".

Ante esta caótica situación, la única que pareció mantener la calma e interceder entre ellas fue Alba Carrillo quien, muy segura de si misma declaró a Jorge Javier Vázquez que iban a arreglarlo todo. "Yo lo que creo es que esto lo vamos a hablar y se va a solucionar. Estamos en caliente y como no paramos de ver vídeos nos estamos retroalimentando. Hoy había sido un día tranquilo y mañana podríamos hablar. Mila ha estado con nosotras todo el concurso y no pienso que sea verdad todo lo que se están diciendo. Esto hay que frenarlo", declaró con mucha serenidad atreviéndose, incluso, a encararse con la tertuliana: "¿No crees que estás siendo un poco injusta y que deberíamos callarnos y hablarlo todo en otro momento?".

