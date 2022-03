Justin Timberlake y Jessica Biel, así viven el escándalo que rodea su matrimonio 

Justin Timberlake y Jessica Biel, uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood, está viviendo su semana más convulsa tras la publicación de unas imágenes del actor cogido de la mano de Alisha Weinwright, su compañera de reparto en Palmer. Unas fotografías publicadas por E!News, que han generado un auténtico escándalo y que ya ha tenido su repercusión y su respuesta en el entorno de la pareja. Aunque Justin y Jessica, no han querido darle más importancia a toda la rumorología, lo cierto es que fuentes cercanas a ellos han explicado a E!News que "están minimizando todo y tratando de reírse como si nada", aunque las imágenes "incomodarían a cualquier mujer (...) (Jessica) es muy buena con él, y él sabe lo afortunado que es".

VER GALERÍA

Todo ocurrió el pasado fin de semana durante un afterwork en el que prácticamente el equipo al completo de la película Palmer, disfrutó de unas horas de ocio después de una jornada de rodaje. En las imágenes publicadas, Justin, ataviado con una gorra para así pasar desapercibido, comparte charla con sus compañeros mientras Alisha, quien interpreta a su amante en la cinta, le toca la pierna y él la corresponde cogiéndola de la mano.Una situación que se alargó durante minutos, llegando a poner en entredicho la idílica relación que mantienen, hasta el momento, Justin Timberlake y Jessica Biel.

VER GALERÍA

Una fuente cercana a la pareja explicó a E!News que fue una situación corriente. "Se trata de un grupo de compañeros pasando el rato divirtiéndose juntos. Son compañeros de trabajo, el elenco de la película y el equipo de maquillaje". "No hay cabida para otro rumor que no sea que son compañeros de trabajo rodando juntos". De hecho, la misma fuente resta importancia a la actitud del polifacético actor y cantante argumentando que el ambiente en el que se encontraban, tomando algo, y la confianza con su compañera hicieron que “se dejara llevar”. Aún así, Timberlake no quiere dar más cuerda a los rumores y todo lo que ahora se comenta en los mentideros hollywoodienses. "(Justin) dice que no pasó nada, estaban todos pasando el rato juntos y ese es el final de la historia".

VER GALERÍA

Pero aunque el entorno de la pareja trata de restarle importancia a esta situación tan incómoda, otra fuente cercana a ellos sí deja entrever que esto ha provocado cierto malestar en la pareja, especialmente en Jessica, la 'damnificada' por las imágenes y todo lo que su publicación ha traído consigo. "(Justin) se siente culpable y lo compensará (...) el matrimonio lo superará", así de claro lo tiene el entorno de la pareja que hace solo un mes, el pasado 19 de octubre, celebró su quinto aniversario de boda. Para la ocasión, el intérprete escribió una romántica carta a su mujer, a 'su Jess': "Hace cinco años, en este día, me convertí en el hombre más afortunado del mundo cuando intercambié los votos con mi mejor amiga". Como no podía ser menos, y a través de sus redes sociales, Jessica respondió a su marido de una manera más escueta, pero con un mensaje claro. "Mi corazón es tuyo, ahora y hasta siempre".

