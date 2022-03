El tierno lapsus de Yolaini se convierte en protagonista de los últimos asaltos de 'La Voz Kids'

Los asaltos de La Voz Kids han llegado a su fin y el talent infantil tiene ya a sus 16 semifinalistas. Tras las decisiones de David Bisbal y Melendi la semana pasada, en esta mágica noche de actuaciones, Rosario Flores, acompañada de su hermana Lolita y Vanesa Martín, con Pastora Soler han sido las encargadas de tomar sus difíciles determinaciones y de hacer sus respectivos descartes. Demostrando la evolución que han tenido durante estos meses de concurso, los aspirantes de cada formación subieron al escenario para cantar el tema con el que consiguieron cautivar a sus respectivos coaches durante las audiciones, regalando a la audiencia inolvidables momentos.

Uno de los más mágicos lo protagonizó la pequeña Yolaini, del equipo de Vanesa, que a pesar de haber sido descartada por su mentora, subió al escenario por última vez para entonar junto a ella un fragmento de su tema No te pude retener. Durante la actuación, en lugar de cantar el verso 'nos faltaron desayunos' la benjamina tuvo un pequeño lapsus y modificó la letra cantando 'nos faltaron cereales'. Un tierno desliz con el que acabó ganándose el aplauso y el cariño de todos los presentes.

¡@vanesamartin_ y Yolaini son increíbles! ✨Nos comemos a Yolaini CON o SIN cereales 😍😍😍 #LaVozKids #LaVozKidsAsaltos2 pic.twitter.com/Gc0KAiHVrK — La Voz Kids Antena 3 (@LaVozKids) November 26, 2019

Previamente, la pequeña trató de luchar por su continuidad en el concurso con su particular versión de La gata bajo la lluvia, de Rocío Durcal. Laura Valle cantó I will be, de Leona Lewis; Patricia García Cai, de Niña Pastori; Aysha Bengoetxea, brilló con su If I ain't got you de Alicia Keys; Marcos Días, que cantó enfermo y se lució con Stone Cold de Demi Lovato e Isabel Marsal, que enamoró con el tema de su coach Borracha de amor. Finalmente, la malagueña terminó decantándose por las voces de Aysha, Marcos, Isabel y Patricia García.

El momento de Rosario y de Lolita llegó después. Las hermanas Flores escucharon a los seis talents que se enfrentaban en esta última fase de asaltos y descartaron muy a su pesar a dos de ellos. Chavito volvió a conquistar con su Cuando nadie me ve, de Alejandro Sanz; Paola Casas demostró todo su talento con la canción Si tú me miras, también del artista madrileño; Saira Suárez fue pura garra con el tema Wreking Ball de Miley Cyrus; Marta Pérez demostró una gran evolución cantando You are the reason, de Callum Scott; Paloma Puelles emocionó cantando al maestro Serrat y su Lucía; mientras que Daniel García lo dio todo con El Patio, de Pablo López. Tras escucharles a todos, Dani, Chavito, Paola y Paloma consiguieron convertirse en semifinalistas del concurso.

