¿Comienza una batalla? Estalla la tensión entre Mila Ximénez y Estela Grande

La casa de Guadalix de la Sierra se ha convertido en un polvorín. Con Hugo Castejón fuera de combate, los concursantes de Gran Hermano VIP 7 han vuelto a posicionarse. Después de que Mila Ximénez 'rompiese filas' a favor de Antonio David Flores y en contra de Alba Carrillo, la periodista ha decidido separarse del grupo de las 'pijitanas' y buscar en él y en Adara a sus nuevos aliados. La tensión no deja de crecer por momentos y, con la final a la vuelta de la esquina, la periodista no ha dudado en cortar su relación con Estela Grande, uno de los mayores apoyos de Carrillo dentro del concurso.

"Cuando yo haga un guiño humorístico intenta crear uno nuevo porque te resta personalidad", comenzaba atacando la colaboradora a la mujer de Diego Matamoros. "No nos aguantamos desde hace tiempo y es hora de dejarlo claro", añadía de forma contundente. Mientras Estela no entendía el porqué de este nuevo frente abierto que se le estaba presentando, la periodista continuaba relatando los motivos por los que había decidido sincerarse. "He visto reacciones tuyas que no me han gustado. A partir de ahora empieza Gran Hermano y se acabó lo de te quiero y no te quiero. Los te quiero se demuestran. Creo que el buen rollo se está acabando y que las cosas están cambiando y no quiero irme mal con vosotras".

Durante todo el concurso Mila y Estela han tenido una relación bastante buena. Ambas han compartido confidencias y una aparente amistad que podría estar a punto de romperse. Ante las duras acusaciones que la periodista realizó a la exazafata en mitad del salón, Estela decidió contraatacar, aunque dolida por lo que acababa de presenciar. "A lo mejor la que no me aguantabas eras tú, porque yo a ti te aguantaba perfectamente. No entiendo por qué entonces vienes a contarme cosas y a hablar conmigo todos los días, pensaba que era verdad y veo que no. Te tenía y tengo mucho cariño, pero me quedo muerta con estas cosas", empezaba diciendo la joven ante los ataques de su compañera. "Creo que estás confundida porque hemos hecho algunas personas muchas más cosa por ti que otras", echaba en cara más tarde. "Haría todo por ella pero me acabo de enterar de que la señora no me aguanta. Pues gracias por tu sinceridad. Me duele que me lo diga con esa insensibilidad, pero más por vosotras que habéis estado muy unidas a ella", se sinceraba más tarde con Alba Carrillo.

