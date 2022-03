Marta López cuenta cómo comenzó su relación con Alfonso Merlos

La exconcursante de Gran Hermano y colaboradora del programa Ya es Mediodía, Marta López, tiene una nueva luz en su mirada. No puede ocultar la sonrisa al hablar de su, ya confirmada, nueva relación sentimental: el periodista Alfonso Merlos. En su programa, López ha querido contar cómo conoció a su nueva pareja. Fue en el antiguo formato De buena ley, donde apenas sus palabras pasaban de chascarrilos habituales de compañeros, como han atestiguado imágenes de archivo. "Yo ni me acordaba, te lo juro", expresaba mientras veía el vídeo con el resto de los compañeros del programa. ¿Pero dónde surgió realmente el amor entre ambos colaboradores? Como no, en los pasillos de Mediaset.

Sin pelos en la lengua, Marta López ha reconocido que siempre le pareció "un chico muy guapo", aunque tras conocerse, ella nunca le había insinuado que le gustase. "Lo único que le dije fue que a mi padre le encantaba. Esa es la única conversación que yo tenía con él hasta que hemos llegado hasta aquí…El roce hace el cariño", dijo Marta en Ya es Mediodía, programa para el que trabaja habitualmente. Sin embargo, aunque ya se conocían de antes, la verdadera chispa saltó en este mismo formato. "Fue aquí, en los pasillos, delante de vosotros. Se enteraba todo el mundo", ha dicho la colaboradora, antes de añadir que "estoy bastante ilusionada. No tengo por qué esconderme". Marta ha querido hasta bromear con compañeras como Isabel Rábago: "Qué mala eres, pero si tú ya conoces todo".

También ha intervenido la propia Sonsoles Onega, quien en parte es causante de este nuevo amor de otoño: "Marta, yo os he pillado en algún pasillo no principal de la cadena, en alguna escalera, cerca de un ascensor… Que me pegué un susto…", explicaba la presentadora, antes de añadir que "de repente venía aquí, para el plató, y me encuentro el pastel". Una frase que ha provocado la sonrojez de su colaboradora, ante el aplauso del público. "Nos teníamos que esconder un poco para que no se enterara todo el mundo", ha contestado Marta López a lo que ha dicho su compañera. Ahora, la pareja puede afrontar su amor sin necesidad de esconderse.

Además, tampoco han faltado palabras de admiración para su pareja: "Es guapo, inteligente, trabajador…Alfonso es un chico maravilloso que haría feliz a cualquier mujer. Todavía estamos empezando…pero si hay boda, estáis todos invitados", con esas palabras confirmó su noviazgo la pasada semana. La pareja sorpresa de la temporada que promete muchos minutos de pantalla en Telecinco.

