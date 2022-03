Begoña Vargas sobre su dulce situación personal y profesional: 'Estoy en un momento muy bonito de mi vida'

Está radiante, y no es para menos. A sus casi veinte años, que cumplirá el próximo diecinueve de diciembre, Begoña Vargas, a quien actualmente vemos metida en la piel de Verónica de García en Alta Mar, vive un dulce momento personal y profesional. Ha comenzado a grabar la tercera temporada de la popular serie de Netflix, estrenará en enero la película de terror Malasaña, mantiene desde algo más de un año un noviazgo con el también actor Óscar Casas, hermano de Mario Casas, y ahora debuta como embajadora de la colección de Navidad Japán de la firma de joyería UNOde50. "La verdad es que es una marca muy chula y muy original, estoy muy contenta", asegura.

¿Qué es lo que más te gusta de la colección?

Pues entre otras piezas, las que llevo. Me gusta mucho el color azul y estas joyas tienen unos detallitos en ese tono que me encantan.

¿Sueles llevar muchas joyas en tu día a día?

Pues sí, pero no de todo. La verdad es que los colgantes me los pongo menos. Pero llevo siempre muchísimos anillos y los pendientes también me encantan.

¿Te gusta comprarlos o que te los regalen?

Me compro muchísimas cosas, pero a quién no le gusta que le regalen uno con un significado más sentimental

¿Cuál es tu joya más preciada?

Mi familia.

Las Navidades están a la vuelta de la esquina, ¿cómo te vas a organizar?

Pues las pasaré con mi familia, con mis hermanitos. Me encanta la Navidad. Bueno…cualquier fiesta es buena para celebrarla con los tuyos.

¿Qué balance haces de estos últimos doce meses?

Ha sido un año muy positivo, porque a nivel laboral me ha dado muchísimas cosas. He hecho mi primera película y he hecho una serie para Netflix. La verdad es que estoy muy contenta con todo. Sí, estoy en un momento muy bonito de mi vida. Siempre ha sido mi sueño poder trabajar como actriz y con personajes tan distintos. Pensaba: 'Ojalá lo pueda conseguir dentro de unos años'. Pero no esperaba que fuese a ocurrir tan pronto

¿Qué esperas para el 2020? ¿Te animarás a cruzar el 'alta mar' y probarás suerte en Estados Unidos?

Pue sí, ahí está pendiente. Me gustaría viajar para probar la experiencia de trabajar en producciones distintas a las españolas, pero España también me gusta mucho.

¿Hay algún proyecto que nos puedas contar?

Alguno hay, pero todavía no puedo contar nada

¿Y para cuándo uno junto a tu pareja, Óscar Casas?

¡Sería muy guay! No sé cuándo podrá ser, pero ojalá sea pronto.

O sea, que te gustaría trabajar con él.

Sí, es un profesional

¿Qué destacarías de él?

Muchas, muchas cosas (ríe)

Hemos visto que su familia te ha aceptado muy bien.

Muy bien

¿Pasarás las navidades con ellos?

Yo con mi familia.

¿Con Mario Casas tienes buena relación?

Sí, sí

¿Cómo lo estás viendo tras su ruptura con Blanca Suárez?

Yo creo que eso se le tiene que preguntar a él, Yo no voy a hablar.

