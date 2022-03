Melani García, tras su paso por 'Eurovisión Junior': 'Me encantaría dedicarme a la ópera'

Este domingo se ha celebrado la 17ª edición del Festival de Eurojunior, celebrada en Gliwice (Polonia) y, además del tercer puesto, Melani García, ha conquistado el corazón de los espectadores y fans eurovisivos gracias a una actuación fantástica, donde dio muestras de su enorme tanto musical. "Me gustaría agradecer a todas las personas de España y de otras partes del mundo el apoyo recibido. Estaba lejos, en Polonia, pero me llegaba el cariño de la gente a través de los mensajes, dibujos y de las redes sociales", comentaba una emocionada Melani en un encuentro con la prensa tras su regreso.

"Antes de la actuación me puse nerviosa porque no todos los días actúas en esos escenarios, pero luego a partir de la primera nota de la canción, empecé a disfrutar y a pasármelo bien", ha confesado sonriente. Además, ha dejado caer que también estaría dispuesta a presentarse como candidata en unos años para poder representar a España en el Festival de Eurovisión de adultos. "Para mí lo mejor de Eurovisión Junior son las experiencias que te llevas, además he conocido por primera vez Polonia que nunca había ido, también hicimos excursiones y, sobre todo, los amigos porque ahora tengo por toda Europa", contaba Melani a los periodistas congregados

"Estoy muy contenta por haber cumplido el sueño de participar en Eurojunior, pero otro de ellos para un futuro sería actuar en el Metropolitan Opera House de Nueva York o en la Scala de Milán", afirmaba la joven. Cuando ha sido preguntada durante la rueda de prensa si le gustaría dedicarse a la lírica o al pop, Melani, no ha dudado en responder, "en un futuro me gustaría dedicarme a la ópera porque me encanta, pero también podría hacer un mix de pop lírico como he hecho en la canción Marte", expresaba muy emocionada y abierta a nuevas propuestas.

Tampoco faltó la celebración por ese tercer puesto y, tal y cómo ha contado Melani, "ese mismo día del Festival, por la noche hubo Euroclub en el hotel, donde celebramos en una fiesta de cena polaca y, aunque estaba muy rica, no hay nada como el jamón serrano", decía con humor la eurovisiva. También la joven ha querido dejar claro que por el momento va "a seguir aprendiendo, estudiando en el instituto y en el conservatorio". Por el momento, y tras estas declaraciones, Melani tiene preparadas algunas sorpresas, pero que, por ahora se harán esperar.

