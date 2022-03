Antonia Dell'Atte saca su lado más conciliador y entierra el hacha de guerra antes de Navidad

Antonia Dell’Atte está dispuesta a vivir las Navidades más felices de los últimos tiempos. La exmusa de Armani ha demostrado limar las aristas del pasado y afrontar el nuevo año con un espíritu renovado. Así lo demostró en su regreso a los fogones de MasterChef Celebrity fundiéndose en un sentido abrazo con la que fuera su gran rival durante años, Ana Obregón. Una buena sintonía que protagonizó numerosos titulares y que sigue siendo protagonista de la relación de la exmodelo con la bióloga. Esta nueva versión de la top volvió a brillar en su última aparición pública frente a los medios durante la 'Fiesta Personaje del Año', organizada por la revista Vanity Fair.

VER GALERÍA

En su encuentro con la prensa, Antonia no quiso perder la ocasión de ensalzar la figura de Antonio Banderas, galardonado de la noche: "Antonio Banderas es el más grande. Ojalá que este premio sea un adelanto de un Premio Óscar porque es una gran persona, buena y humana". También se animó a hacer su particular apuesta en los previos a MasterChef Celebrity: "Yo he apostado por Tamara. ¡No, no! perdón, apuesto por Vicky que es más como yo, una mujer buena, luchadora, de armas tomar, de mujer segura. Tamara es un poco más pija. Tamara es tan pija que la amo".

Sin embargo, el punto más destacado de su entrevista tuvo como protagonista la nueva relación que mantiene con Ana Obregón. Lejos de mostrarse distante con la actriz, la maniquí no tuvo inconveniente en suscribir una de las últimas afirmaciones de la que fuera su enemiga durante años, cuando aseguró que para ella era más importante su hijo que freír unas croquetas: "Estoy totalmente de acuerdo con Ana. Pienso que nunca es demasiado tarde aprender que los hijos son lo más importante en la vida. Creo que tiene toda la razón".

VER GALERÍA

Un buen sentimiento que Antonia también hacía extensivo a su exmarido, Alessandro Lequio, recientemente operado de la cadera y con el que la italiana ha limado todo tipo de asperezas del pasado: "Yo he perdonado y he ayudado a Alessandro Lequio. Es muy importante tener un ex que te da las gracias por haberle ayudado, significa haber ayudado a las demás mujeres". La modelo no perdió, sin embargo, el tono ácido al referirse a la recuperación del que fuera su marido: "Él es un gran deportista, por eso es mejor que se quede en en la cama. Mucho mejor eso que hacer el salto del tigre, créeme". Una frescura y el desparpajo que dejó de lado para referirse, ya en serio, a la recuperación de Alessandro: "Le deseo lo mejor y que se recupere pronto. No he hablado con él todavía después de la operación, me ha dicho mi hijo cómo está pero le voy a llamar, seguro". Un bonito gesto que deja muy claro que en esta Navidad reinará la paz en el hogar de Antonia.

