Esta es 'La Mentira' que esconde Dani Martín tras su esperado retorno musical

A sus 42 años, Dani Martín mantiene el mismo espíritu rebelde de siempre, pero ahora lo complementa con la experiencia de 20 años en la industria musical. El que fuera líder de la banda El Canto del Loco está de vuelta con nueva música y próximos conciertos tras muchos meses de tener en ascuas a sus millones de fans. Su nuevo disco llevará por título Lo que me dé la gana y, de momento, ha presentado su primer single, La Mentira. "Prometí contaros toda la verdad pero solo me salió La Mentira, ¡aunque esa también es otra verdad!", así de contundente, el madrileño daba a conocer la carta de presentación de su álbum, del que aún no ha desvelado fecha de lanzamiento. Una canción reivindicativa en la que pone a juicio los valores y las costumbres de la sociedad actual, marcada profundamente por la importancia de la imagen en plena era de las redes sociales.

Y es que Dani Martín ha vuelto lleno de fuerza. La Mentira introduce su nuevo proyecto y lo hace con la cara maquillada almás puro estilo del Jóker y con un sonido muy distinto al que tiene acostumbrado a su público, para el que dice haberse inspirado en artistas que le gustan como Manu Chao o Calle 13. Un sencillo con una temática actual y muy clara que él mismo explicaba en sus redes: "Desde que nacemos vamos poniéndonos atrezzo para gustar, para ser admitidos, para formar parte de un grupo social… En La Mentira ironizo sobre esto y lo hago porque me sucede a mí también. La canción está cantada en primera persona, pero habla de todos nosotros. Musicalmente está inspirada en la música que siempre me ha gustado, en trajes que hasta ahora no me había atrevido a probar. Me gusta definirla como una cumbia balcánica apocalíptica". Una idea que ha sido aplaudida por compañeros como Chenoa, Lola Indigo, Macaco, el futbolista David Villa o la actriz Nadia de Santiago.

Joaquín Sabina tiene más participación en este primer single que simplemente ser mencionado en el estribillo, como ocurre también con Shakira o Luis Miguel, ya que el cantautor es el encargado de poner el broche final a La Mentira con un: "Pero que nadie se entere". Aunque por el momento no se conocen los detalles del disco, Dani Martín ha confesado que también contará con la presencia de Juanes y Camilo para una canción titulada Los huesos o con Coque Malla. Un álbum, el quinto de su trayectoria en solitario, en el que Dani ha dado rienda suelta a su creatividad y en el que, como si de un collage se tratara tienen cabida desde los sonidos más clásicos al hip hop. Una actitud con una declaración de intenciones desde el propio título: Lo que me dé la gana.

Éxito rotundo en las primeras firmas de Dani Martín

El cantante está arrasando en sus primeras firmas con colas de más de seis horas. Además la organización anima a que los fans lleven cualquier cosa que deseen que sea firmada por el cantante, como discos anteriores o algún tipo de recuerdo. Unos encuentros que ya han dado lugar a anécdotas como la ocurrida el pasado sábado en Madrid. Tal fue la respuesta de los fans, dispuestos a esperar las más de seis horas de cola para compartir unos minutos con su ídolo que cuando llegó la hora de cerrar el centro comercial, la cola aún ocupaba gran parte de la Plaza de Callao. Ante esto, Dani Martín no dudó en salir a la calle dispuesto a disculparse con todos los seguidores que se encontraban en la fila, pero que no iban a poder acceder. El cantante pasó un rato con todos ellos, haciéndose fotos y mostrando su agradecimiento. Un gesto que ha calado mucho en los corazones de todos sus incondicionales, que se deshacen en halagos para el músico más allá de lo profesional.

Próximos conciertos de Dani Martín

Dani Martín anuncia que comenzará en México el próximo mes de junio su nueva gira Lo que me dé la gana. Un país en el que agotó todas las entradas en su anterior visita con Grandes éxitos y pequeños desastres. En nuestro país únicamente se podrá disfrutar de sus directos en cinco ciudades españolas, para los cuales ya están disponibles las entradas en su web:

Málaga, 26 de septiembre 2020

Valencia, 3 de octubre de 2020

Madrid, 17 de octubre de 2020 (entradas agotadas). Tras agotarse las localidades para el WiZink Center en una hora, se pusieron dos nuevas fechas: los días 10 y 16 de octubre de 2020

Bilbao, 24 de octubre de 2020

Barcelona, 31 de octubre de 2020

