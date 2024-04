Magdalena de Suecia y su familia, un paso más cerca de iniciar una nueva vida en Estocolmo

Magdalena de Suecia acaba de disfrutar de una Pascua más en Florida y, fiel a su tradición, ha compartido una fotografía familiar - en este caso junto a sus dos hijas Leonore y Adrienne- para desear unas felices fiestas a los ciudadanos suecos. Puede, incluso, que sea la última vez que celebra estas fiestas al sol y con vestidos veraniegos, ya que su esperada mudanza de vuelta a Estocolmo podría estar muy cerca.

Se espera que el regreso se produzca a lo largo de este año, pero teniendo en cuenta que en un principio estaba previsto para el verano de 2023, la Casa Real sueca ha preferido no precisar más en esta ocasión. Sin embargo, el último movimiento de la princesa Magdalena y Chris O'Neill hace pensar que ahora, sí, la maquinaria está en marcha. Según ha confirmado el diario sueco Svenskdam, han encontrado un comprador para su casa de Pinecrest con el que habrían llegado a un acuerdo económico sobre la vivienda que se ofertaba en un portal inmobiliario por unos seis millones y medio de euros. Aún así, no se ha formalizado todavía la compra-venta por lo que, muy probablemente, la vuelta de la familia no será inmediata.

Su residencia lleva meses en el mercado, pero la casa real explicó en su momento que el retraso de la mudanza no se debía a esta cuestión ni también a asuntos migratorios. "Es, simplemente, que a la familia se le ha hecho corto el tiempo que requiere una mudanza”, dijo entonces Margareta Thorgren, portavoz de la Corte. Cuando completen todo el proceso, sus hijos Nicolás, Leonore y Adrienne continuarán sus estudios en Suecia junto a sus primos, algo que la reina Silvia está esperando con ilusión. "Por supuesto que es maravilloso, estamos muy contentos. Los niños están deseando que llegue, hablan sueco y aman Suecia. Tienen muchas ganas de ir a la escuela y de estar aquí", dijo al medio sueco Expressen.

Entre las opciones que barajan sus padres para escolarizar a los niños se encuentra el prestigioso centro Carlssons, al que ella misma asistió cuando era niña. También sopesaban matricular a los pequeños en el Campus Manilla de Estocolmo, donde estudian sus primos, la princesa Estelle, de 11 años, y Oscar, de 7. Cuando finalmente trasladen su residencia la Princesa y su familia ocuparán una vivienda en los terrenos donde se encuentran los establos del Rey en Estocolmo, una propiedad con cinco habitaciones que ha sido objeto de varias costosas renovaciones en los últimos años y que solo ha disfrutado cuando ha estado en Suecia de visita. Antes de casarse, Magdalena y su esposo estuvieron viviendo juntos en 2012 en Nueva York. Después, en 2015, se marcharon a Londres y en el verano de 2018 se instalaron en Miami (Florida), donde residirán hasta fin de año.

