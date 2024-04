Nuevos detalles del almuerzo privado que Kate Middleton mantuvo con el rey Carlos en el Castillo de Windsor Según ha contado HELLO!, el monarca está extremadamente preocupado por ella y así se lo ha hecho saber

El rey Carlos III (75) y la princesa de Gales (42) están más unidos que nunca. Tras el emotivo vídeo en el que Kate Middleton explicó que padece cáncer y que se encuentra recibiendo quimioterapia, el monarca la ha estado apoyando incondicionalmente. Cabe recordar que él mejor que nadie entiende la delicada situación que vive la princesa de Gales porque también se encuentra en pleno proceso de tratamiento contra esta enfermedad, si bien es cierto que en ninguno de los casos se ha especificado qué tipo de cáncer padecen.

El soberano y la princesa de Gales están en permanente contacto, e, incluso, poco después de que Kate Middleton grabase el mensaje, se reunieron en un almuerzo privado en el Palacio de Windsor. “No sabemos de lo que hablaron. Pero está muy claro que el Rey está extremadamente preocupado por ella y quiere hacérselo saber. Aunque vayan a ser los príncipes de Gales quienes se hagan cargo de la situación, Carlos III quiere dejar claro que si hay algo que él pueda hacer por ellos, lo hará”, ha explicado el periodista especializado en Casas Reales Robert Hardman en el podcast A Right Royal Podcast de la revista británica HELLO!

Este escritor también ha señalado que el Jefe de Estado es consciente de que el cáncer ha afectado a su nuera en una etapa vital muy diferente a la suya, puesto que la princesa de Gales es mucho más jóven que él, y, además, madre de tres niños muy pequeños, los príncipes George, Charlotte y Louis, de tan solo diez, ocho y cinco años respectivamente. Otros medios de comunicación, como Daily Mail y The Sun, han añadido que Carlos III salió de esta comida "muy emocionado por la conmovedora y sincera conversación" que había mantenido con la princesa de Gales a la que considera "una hija más".

Otra muestra de su cercanía tuvo lugar durante el tiempo en el que ambos estuvieron ingresados en la London Clinic, centro médico privado en el que la princesa de Gales se sometió a una operación abdominal y Carlos III pasó por el quirófano por un agrandamiento de próstata. “El Rey siempre ha tenido una relación cálida con la Princesa. Ella siente un gran amor y respeto por él y la posición que ocupa. Cuando estaban juntos en el hospital solían caminar mucho por los pasillos para pasar tiempo juntos. Él la ha estado alentando en todo momento”, relató una fuente cercana a los Windsor al periódico The Times.

De la misma manera, cuando el diagnóstico de la princesa de Gales se hizo público, un portavoz del Palacio de Buckingham declaró que Carlos III “estaba muy orgulloso” de la valentía que había demostrado Kate al ser tan sincera con sus ciudadanos. La Reina Camilla y Guillermo de Inglaterra, por su parte, han acercado posturas cogiendo la batuta en los actos oficiales en los que el soberano no puede estar presente. Eso sí, según Robert Hardman, el monarca, que ha estrechado lazos con su primogénito, ha dado permiso al príncipe Guillermo para poder estar más ausente y ocuparse del cuidado de su familia, la mayor prioridad del heredero al trono.

El próximo gran acto público de Carlos III sin los príncipes de Gales

Este domingo 31 de marzo, Carlos III va a acudir a la tradicional Misa de Pascua en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor junto a la reina Camilla. Este será el primer gran acto público que el Jefe de Estado británico presidirá después de anunciar su enfermedad a principios del pasado mes de febrero. Eso sí, el monarca ha estado desempeñando trabajo de despacho y algunas reuniones privadas como las audiencias semanales con el Primer Ministro Rishi Sunak. Tal y como ha adelantado The Times, está previsto que para este verano su agenda de compromisos se amplíe.

Quiénes no estarán presentes en este servicio religioso serán los príncipes de Gales. Esta fecha coincide con las vacaciones escolares de sus hijos por lo que la familia podría aprovechar para descansar en su refugio de Anmer Hall, la casa de campo que Isabel II regaló al matrimonio tras su boda. En este lugar los Reyes también han pasado parte del tiempo que han estado apartados de sus obligaciones.

