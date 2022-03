¿Fue la infanta Elena la inspiración de este 'look' de la reina Letizia?

Loading the player...

Si el martes por la mañana doña Letizia deslumbró con su look de estampado floral durante la entronización del emperador Naruhito de Japón, para la noche también tenía guardado un as en la manga. La reina Letizia optó por el rosa para la cena de gala celebrada en el Palacio Imperial. Lució un vestido con bordados situados estratégicamente y falda de línea princesa, un diseño hecho a medida de Carolina Herrera. Al fijarnos en su conjunto, es inevitable preguntarse si doña Letizia se inspiró en la infanta Elena, quien lució un look similar durante la boda de Victoria de Suecia y Daniel Westling en 2010. Precisamente, aquel fue uno de sus estilismos más espectaculares y memorables. Dale al play y no te lo pierdas.