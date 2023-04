Manual para bodas de verano: los tocados más apropiados para las invitadas perfectas Encuentra la opción más favorecedora para completar tu look en la temporada del sol

Es un accesorio que nunca defrauda y que bien elegido es capaz de transformar en sofisticado el vestido de invitada más sencillo. Los tocados son, sin duda, uno de esos complementos especiales que las bodas y eventos más reconocidos nos permiten sacar a la luz. Para acompañar looks lisos o para dar protagonismo a un tono en diseños con tejidos estampados, estos elementos no dejan a nadie indiferente. Los materiales empleados para su diseño varían en función de la época del año, pues cada temporada cuenta con unas temperaturas y tipos de estilismos distintos. En verano triunfan las propuestas pensadas para el calor, que favorecen una buena transpiración y que protegen, en algunos casos del sol.

Con una temporada repleta de enlaces, son muchas las invitadas que buscan una pieza especial para completar su look y en España contamos con grandes y populares firmas de sombrerería. Basta con encontrar la opción que más estiliza a cada rostro y dejarse aconsejar por los expertos. “Lo primero que hay que tener en cuenta es el protocolo, pues es diferente que se trate de una boda de mañana que de tarde, o un evento de noche. Por lo general, cuanto más tarde sea el evento, más pequeño será el tocado. También la temporada y época del año, el lugar de la celebración, el look y volumen, peinado, la fisionomía... Y también el papel que representamos en la boda, así como la actitud y lo que queremos transmitir”, contaba Ana María Chico de Guzmán, diseñadora de Mimoki.

Sombrero

A la hora de iniciarse en el universo de los tocados, es habitual hacerlo con piezas como unn sombrero, un complemento polivalente que puede reutilizarse a diario y que es un acierto seguro. Este accesorio de fondo de armario se puede encontrar en multitud de estilos, desde el tradicional modelo cordobés hasta los bombines y los canotiers más románticos para quienes buscan algo especial. En 2023 gustan especialmente los diseños con apliques naturales o pintados a mano, que suponen una propuesta única.

Diadema

Aunque los tocados XL pueden hacer que un estilismo se haga viral, lo cierto es que muchas invitadas prefieren una alternativa discreta y no por ello menos acertada. Las diademas son ese recurso que puede llevarse en bodas, bautizos, comuniones, eventos religiosos e incluso celebraciones que duran hasta entrada la noche. Expertas en looks para ocasiones especiales como Inés Domecq, Marta Lozano, algunas aristócratas e incluso la Reina Letizia se han mostrado grandes seguidoras de esta pieza que siempre suma al look sin dejarle un acabado recargado.

Semiturbante

Habituales en las bodas de invierno, los turbantes, que se lucen con el pelo suelto, complementan a la perfección los looks propios de la temporada más fría del año. Sin embargo, también es posible lucir su versión más fresca y práctica en los enlaces de verano. Los semiturbantes permiten conseguir un resultado similar y muy sofisticado, sin cubrir al completo la cabeza. Algunos de ellos incorporan detalles en la zona central, que quedan colocados en el área de la frente, para un resultado que favorece a rostros alargados y ovalados y a invitadas altas.

Peinecillos

Si buscas un accesorio que no condicione en exceso tu peinado, los peinecillos, broches y horquillas joya son para ti. Estas piezas pueden llevarse tanto en bodas de mañana como en enlaces de tarde, en las cuatro estaciones del año, colocadas sobre ondas glam, coletas, recogidos románticos, moños sencillos y semirrecogidos. Las firmas especializadas en estos accesorios cuentan con propuestas con formas animales y florales y también con diseños geométricos o de estrellas. En muchos casos incorporan materiales que se combinan, creando un amalgama de texturas, formas y colores. A la hora de colocarlas es habitual que se ubiquen varias en grupo.

Visera

Aunque los sombreros y pamelas más tradicionales causan sensación entre las madres de las novias, las madrinas y las invitadas más destacadas de una boda, las jóvenes y más modernas apuestan por nuevos formatos igual de elegantes, pero con aires diferenciadores. Ello ha logrado que proliferen creaciones que son perfectas para hacer frente al sol y al calor y que huyen de los clásicos, como las viseras. Lejos de la versión más deportiva de este complemento, las casas de sombrerería dejan a todos sin palabras con alas de paja de tamaño XL, que pueden lucirse en su versión más minimalista o decoradas con aplicaciones muy delicadas.