Mary de Dinamarca estrena un traje azul al que estaba predestinada y que tiene un detalle muy especial

Ayer 9 de abril de 2024, Mary de Dinamarca acudió sin el rey Federico X -por tercer vez en una semana- al 20º aniversario de Specialists en el Museo Nacional de Copenhague. Para la ocasión, ha querido definir su imagen a través del color azul. Este tono que le sienta especialmente bien ha sido el que ha protagonizado numerosos looks desde que se convirtiera en reina. Por ejemplo, el pasado miércoles día 3, presidió el acto de homenajee con motivo del 75º aniversario de Hjemmeværnet, la rama defensiva de la Guardia Nacional y en esta tendencia cromática lució un abrigo militar con lazada y sombrero a juego. También coordinadas fueron sus guantes de cuero.

El color azul que define su vestidor como reina

También de color azul era su inolvidable conjunto de Ole Yde, compuesto por top entallado a la cintura y falda acampanada de plena actualidad. Una elección, a juego con sus salones y su sombrero, que llevó el 15 de enero de 2024 durante una recepción al Parlamento danés para conmemorar la proclamación del rey Federico X. Volviendo al acto de ayer 9 de abril, Mary de Dinamarca confió en un tono cobalto que se disponía en un traje sastre de estreno. Este dos piezas con acabado satinado llevaba el sello de la marca británica The Fold y estaba compuesto por la chaqueta Cecille (570 euros) que presenta un corte muy especial, pues la botonadura se dispone de forma oblicua. Al tono también lleva el pantalón Adelaide (505 euros), que es muy ancho.

Unos colgantes a los que tiene especial cariño

En cuanto a los complementos con los que combinó su nuevo traje de The Fold, la reina Mary recicla sus salones de ante al tono y tacón de 10 centímetros, el modelo Romy 100 de Jimmy Choo. Este accesorio lo tiene en su armario desde 2019 y, de igual forma, también han confiado en él Marie de Dinamarca y la reina Matilde, entre otras. Por otro lado, no han faltado en su look sus colgantes más queridos: el diseño de Julie Sandlau en el que lleva grabadas las iniciales de sus hijos; y el de Halberstadt del que cuelga una ‘F’ en homenaje a su marido, Federico. Culmina su estilismo con sus pendientes de Elhanati en oro y detalle de ópalos. Esta joya también la llevó su hija la princesa Isabella el 11 de septiembre de 2022 durante las celebraciones con motivo del Jubileo de Oro de la reina Margarita.

Haz click para ver el especial sobre Mary de Dinamarca, la primera reina consorte de Dinamarca que ha nacido fuera de Europa y también la primera en el trono danés con una carrera universitaria. Princesa desde 2004, tras su boda con el heredero, Federico, lleva más de 20 años preparándose para el papel que ahora desempeña. Se ha formado militarmente y tiene su propia fundación a través de la cual ayuda a los más vulnerables además de ser uno de los miembros de la Familia Real danesa más admirado y querido por sus conciudadanos. ¡No te lo pierdas!