Mette-Marit de Noruega se apunta a la blusa de flores que la princesa Leonor hizo viral

Suelen ser las madres quienes marcan la pauta de estilo para las generaciones más jóvenes y esto queda en evidencia, sobre todo, si prestamos atención a las últimas apariciones públicas de las royals adolescentes. No es extraño, sin embargo, que se presente el caso contrario: Mette-Marit de Noruega, esposa del príncipe heredero Haakon Magnus, ha estrenado la blusa viral de bordados vegetales que también enamoró a doña Letizia este mes de septiembre, pero no fue ella la primera en llevarla sino una conocida princesa de la 'generación Z'. ¿Lo recuerdas?

Mette-Marit de Noruega, la última en seguir los pasos de la 'Gen-Z'

No es coincidencia que Ingrid de Noruega presuma de un estilo minimalista similar al de su madre. La estética de Mette-Marit se centra en una paleta de colores neutra y siluetas clásicas que sienten bien a la figura, rematado todo con pequeños toques diferenciadores. Lo vemos en el sobrio look escogido por la princesa heredera para asistir a un audiencia este domingo con la representante de Médicos Sin Fronteras, un posado de pantalón de traje en el que resalta su blusa de flores bordadas y unos pendientes 'estrella' de oro amarillo con diamantes, cortesía de la casa Venyx By Eugenie Niarchos.

La blusa que Leonor prestó a doña Letizia

Resultan contadas y muy llamativas las ocasiones en las que la princesa Leonor ha servido de inspiración para la Reina, ya que -como decíamos anteriormente- suele ocurrir al revés. Doña Letizia ha prestado a su primogénita más de una prenda a lo largo de los años, desde sus mocasines destalonados preferidos hasta el abrigo negro perfecto. Este 2022, los papeles se han invertido y la mujer de Felipe VI ha conseguido completar un look ideal con esta prenda del vestidor de su hija mayor, fascinando a su vez en el camino a la futura consorte de Noruega.

El pasado mes de abril, Leonor participó una Jornada sobre Juventud y Ciberseguridad organizada por INCIBE en Madrid, donde sacó a relucir su faceta más informal con un look de vaqueros rosas y zapatillas blancas cuya protagonista era nada más y nada menos que la misma blusa que este domingo ha llevado la princesa Mette-Marit de Noruega. Se trata de un diseño de cuello redondo con mangas largas abullonadas y elaborado con un ligero tejido bordado con flores en relieve, creación del sello &OtherStories que se vendía en su momento por 56 euros.

Es precisamente esta camisa de mangas puffy la que remató el estilismo de la reina Letizia para la inauguración de la ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara hace tan solo un mes. ¿Fue esta la motivación definitiva para la princesa nórdica o acaso se hizo con esta prenda en primavera, a la par que Leonor? Puede que nunca tengamos una respuesta a esta pregunta, pero las pruebas apuntan a que las más pequeñas de la casa se están labrando un camino como referentes de moda, y no solo para sus contemporáneas.