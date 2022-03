Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio anuncian que serán padres de su primer hijo

"¡Vamos a ser PADRES! De todas las aventuras que hemos vivido juntos (que no han sido pocas) esta sin duda va a ser la más increíble de nuestras vidas y nos hace muy felices haceros partícipes de ella". Con este mensaje, la influencer Violeta Mangriñan anunciaba en las redes sociales que ella y el modelo Fabio Coloricchio están esperando su primer hijo. Así, Violeta es, como Rihanna y Mon Laferte una más de las muchas celebrities que serán madres en 2022.

"¡Por fin podemos contaros que en cinco meses seremos uno más! No podemos explicaros con palabras la vorágine de sentimientos y momentos tan bonitos e intensos que hemos estado viviendo estos meses atrás, seguimos en una nube de felicidad, nos sentimos realmente bendecidos!", escribía bajo la fotografía que te mostramos sobre estas líneas la instagramer. "¡Gracias por acompañarnos siempre en los momentos más importantes de nuestras vidas!", decía a sus seguidores virtuales. A todo esto, su pareja respondía "ojalá se parezca a ti. Te amo más que mi vida".

Violeta y Fabio, de 27 y 29 años respectivamente, viven actualmente en Madrid pero se están construyendo una casita en la tierra natal de la que fue tronista en Mujeres Hombres y Viceversa: Valencia. El exconcursante de Supervivientes (programa en el que conoció a Violeta en 2019) es argentino-italiano y se mudará con su novia a tierra de flores y fallas. Alrededor del mes de agosto, la joven dará a luz a su primer hijo que crecerá ya cerca de la playa.

La pareja aún no ha revelado si se trata de un niño o de una niña. Desconocemos si han decicido no saberlo, si no se lo han comunicado todavía o si sí que lo saben pero prefieren hacerlo público por medio de un post próximo. Aunque había rumores de embarazo, Violeta es una de las influencers más activas actualmente y en ninguna de las imágenes que ha compartido recientemente podía intuirse su tripita. Al ser el primero, es posible que no se le note todavía por lo que tendremos que esperar aún algunas semanas para conocer su estilo premamá.