Los accesorios que elevan tu 'look' de fiesta y las británicas están poniéndose sin parar Si te estás preguntando de qué marca son los bolsos y zapatos que llevan las inglesas con sus looks de fiesta, KURT GEIGER es la respuesta

¿Cuántas veces has asociado un complemento, color o accesorio a una persona? Dorado, plata, tonos neutros, alegres, gorros, sombreros o gafas de sol son algunos de los detalles que nos confieren un tipo de personalidad u otra a la hora de vestir. Las prendas son importantes, por supuesto, pero los accesorios son los que marcan la diferencia a la hora de transformar y complementar un look, más aún si hablamos de looks de fiesta como es el caso. Además, no existen reglas o límites a la hora de llevarlos, solamente los que tú decidas marcarte, y según el ámbito en el que te encuentres puedes combinarlos de una forma u otra para que se integren de la mejor manera posible tanto con tu personalidad como con el resto de tu outfit.

Los accesorios KURT GEIGER han conquistado las calles de las capitales de la moda con su estilo atractivo y moderno. Sus diseños llamativos, sus tonos vibrantes y su carácter único han forjado una esencia impecable y reconocible que mira más allá de las tendencias pues, además de conseguir que seas la mejor vestida, su objetivo es servir de inspiración y celebrar la inclusión y la libertad. De hecho, si pensamos en las piezas de KURT GEIGER inmediatamente tenemos que pensar en creatividad. De la mano de su directora creativa, Rebecca Farrar-Hockley, estas Navidades la firma de moda presenta Xmas Collection, una propuesta que toma como inspiración la escena nocturna londinense, su creatividad y su energía.

Accesorios que te harán brillar como nunca esta Navidad

La etiqueta británica lanza un mensaje claro y directo a través de su colección de fiesta para esta Navidad: brillar, brillar y brillar, independientemente de los planes que tengas en mente o de dónde vayas a pasar las fechas más especiales del año. Una colección de accesorios en la que el glitter, los tonos vibrantes del arco iris, el atrevimiento y la irreverencia se vuelven absolutos protagonistas. Por tanto, los bolsos, las joyas y los zapatos de KURT GEIGER son aptos tanto para bailar hasta el amanecer en la fiesta más exclusiva como para una cena en casa con tu círculo de amigos y familiares más cercanos. Y siendo sinceras, ¿hay algo que se valore más en una colección de moda que su versatilidad?

Pero, sin duda, si algo buscamos en nuestros looks navideños es acaparar todas las miradas y que nuestro estilismo se convierta en el protagonista de la noche. Para ello, es clave dar con los accesorios y el calzado adecuado, con poder para cerrar de manera redonda todos nuestros estilismos. Es por esto que los bolsos bandolera de cristal dorado han hecho saltar nuestro radar como uno de los diseños más espectaculares de la colección. También el clutch Black Drench con cabeza de águila, idóneo para combinar con un vestido midi o una falda satinada; o los nuevos tonos y texturas de su bolso Shoreditch Bow, con su icónico lazo de cristal como sello de identidad.

El lazo es, precisamente, uno de los detalles recurrentes de la cápsula y recorre desde los zapatos y botas con todas las alturas de tacón que imagines –por ejemplo, los mules planos Olive Bow o los kitten heels Belgravia Bow–, hasta gorros beanie de lana, ideales para combinar con tus looks de fiesta los días (o noches) más fríos del mes de diciembre. Y si eres de las que prefiere el negro como apuesta para ir sobre seguro, en la cápsula de fiesta de KURT GEIGER encontrarás bolsos y zapatos total black con cristales en el mismo tono que te garantizan un look de impacto para estas fiestas. La cápsula de Navidad de KURT GEIGER está a la venta en El Corte Inglés y en la página oficial de KURT GEIGER.