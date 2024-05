La nieta de Francis Ford Coppola, de 17 años, lanza su carrera musical con el productor de Taylor Swift

Romy Mars, la hija de Sofia Coppola y nieta de Francis Ford Coppola, pertenece a una de las familias más poderosas de la industria del cine. Sin embargo, su padre, Thomas Mars, es el cantante de la banda de rock francesa Phoenix y de él ha heredado su pasión por la música. A sus 17 años, acaba de acaparar todas las miradas en el Festival de Cannes, cuando acudió a apoyar a su abuelo cineasta en la premiere de su película Megalópolis. Sin embargo, de lo que ella más disfruta es de ser cantante.

Después de que la joven de 17 años subiera un vídeo a Tik Tok donde contaba que la habían castigado por intentar alquilar un helicóptero de Nueva York a Maryland con la tarjeta de crédito de su padre, muchos la consideraron una nepo baby. Ahora ha sumado adeptos después de conocer que ha debutado como cantante de la mano de uno de los productos más top de la música, el artista pop indie Claud y Mikey Hart, responsable de los éxitos de Taylor Swift y Lana del Rey. Romy Mars acaba de lanzar un EP que incluye dos singles: un sencillo llamado Stuck Up y otro titulado From a Distance, ambos de género bedroom pop, que como su nombre indica, este pop surge en el dormitorio de cada artista. "Muy orgullosa de las dos primeras canciones de Romy! Gracias Claud por producirla", dijo su mamá.

Romy vino al mundo el 28 de noviembre de 2006 y le pusieron ese nombre en honor al hermano de Sofia Coppola, Roman. Creció en el West Village de Nueva York y disfrutó de los veranos en Francia, tierra de su padre y donde el músico tocaba con su banda. Desde pequeña supo lo que era un plató o set de rodaje, acompañaba a su madre la directora de Lost in Traslation junto a su hermana menor, Cosima. Sin embargo, nunca estuvo delante de los focos, ya que sus padres siempre quisieron que sus hijas vivieran una infancia normal al margen de la fama de sus padres. Sin embargo, pronto Romy quiso convertirse en estrella y con 13 años se convirtió en imagen del diseñador Marc Jacobs.

Se hizo viral por intentar alquilar un helicóptero con la tarjeta de su padre

Pero con lo que más fama alcanzó fue con su aparición en Tik Tok en 2023, revelando que la habían castigado por intentar alquilar un helicóptero de Nueva York a Maryland con la tarjeta de crédito de su padre porque quería cenar con su amigo del campamento. Entonces contó que durante su castigo pasaría el tiempo atrapada en casa haciendo pasta con salsa de vodka. Y además, como acto de rebeldía, publicó el vídeo en Tik Tok incumpliendo la regla número 1 de sus padres que es no tener cuentas públicas en las redes sociales."Soy una niña nepo, pero TikTok no me hará famosa, así que realmente no importa", decía. Este vídeo rápidamente se hizo viral y Sofia Coppola contestó diciendo que "era una muestra del genio cómico y las habilidades cinematográficas de su hija". Sin embargo, con el tiempo acabó revelando a The Hollywood Reporter que lo hizo porque ella sabía que era la mejor manera de enfadar a sus padres:"Era la mejor manera de ser rebelde".