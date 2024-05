Así es Felix Lee, invitado estrella del desfile de Louis Vuitton: cantante, modelo y con más de 23 millones de seguidores

El Park Güell se convirtió este jueves en el centro de todas las miradas tras acoger el primer desfile de Louis Vuitton en nuestro país. Un evento en el que no faltó ningún detalle y en el que se presentó la colección Crucero 2025 de la firma de lujo y al que asistieron numerosos rostros conocidos y entre los que destacó el cantante australiano de origen surcoreano Felix Lee, de la banda Stray Kids.

Desde su llegada a Barcelona, Felix Lee causó sensación, ya que lleva varios meses en el punto de mira de los expertos en moda. El cantante es uno de los embajadores internacionales de la marca desde agosto de 2023 y tal es su éxito, que decenas de seguidores acudieron a la puerta del hotel Mandarin Oriental de la Ciudad Condal para saludarle antes de acudir al desfile e, incluso, esperaron hasta las cuatro de la mañana que regresara de la fiesta posterior del lujoso evento.

Felix Lee, quien nació en Seven Hills, Sídney, Australia el 15 de septiembre de 2000, y antes de la música, estudió y practicó taekwondo durante doce años, además de participar en varias competencias y ganar varios premios en el citado deporte. Fue en el año 2017 cuando dio su salto definitivo a la fama con el reality Stray Kids organizado por la empresa musical surcoreana JYP Entertainment, pasando así a formar parte del nuevo grupo de K-pop. Justo este mismo concurso fue el que le votó, un año después, que fuera integrante de Stray Kids, debutando con el EP I Am Not el 26 de marzo de 2018, una banda de K-pop que principiante cante hip hop, rap y música electrónica y que cuentan con cuatro discos de estudio.

El embajador de Louis Vuitton cuenta con casi 23 millones de seguidores en su perfil público y su éxito es imparable por su carisma, talento y su voz. Pero eso no es todo, porque aparte de cantar, también realiza programas de entreteniemiento y ahora está centrado en su faceta como modelo y su fichaje por la firma de lujo. De hecho, este efecto fue toda una revolución e, incluso, su aparición en el desfile de la 'maison' francesa el pasado mes de marzo fue el momento más visto de la Semana de la Moda de París. Otro de los momentos más virales que ha protagonizado fue hace menos de un mes cuando posó junto a sus compañeros de banda en la alfombra verde de la Gala Met como el primer grupo masculino de Kpop.

En cuanto a su faceta más personal, siempre tuvo claro que quería dedicarse a la música, y de no haber triunfado con su banda, se dedicaría a componer canciones, tal y como él mismo ha contado en alguna ocasión. En su vida privada, el joven de origen australiano es amante del taekwondo y el beatbox. También es bueno en la natación y le interesa la moda. A través de su perfil público también ha demostrado que le gusta ayudar y colaborar en diferentes acciones para ayudar a los más necesitados de Asia. De la mano de UNICEF, ha acudido a varias escuelas de Laos: "Para el próximo año, deseo un futuro más seguro para los niños de Laos que sufren una nutrición inadecuada, agua contaminada y condiciones sanitarias deficientes”, deseó en la última acción en la que participó.

