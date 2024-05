Los condes de Osorno bautizan a su hijo Carlos en una cita familiar y llena de tradiciones

El 23 de mayo de 2021, el Palacio de Liria fue testigo de la boda de los condes de Osorno, quienes exactamente tres años después han regresado a este mismo escenario convertidos en familia de tres para otro de los días más felices de sus vidas: el bautismo de su único hijo, que llegó al mundo el pasado 4 de marzo. La celebración tiene dos ubicaciones: el pequeño Carlos, tercer nieto del duque de Alba (con el que comparte nombre), ha recibido el primer sacramento en la parroquia de San Marcos y después se han trasladado a la citada residencia para celebrarlo en completa intimidad al lado de sus familiares.

Los condes de Osorno han llegado con su bebé en brazos, un bebé que se lo está poniendo fácil ya que es muy bueno y así lo ha demostrado durante la misa oficiada por Ignacio Jiménez Sánchez Dalp, sacerdote que también se encargó de convertirlos en marido y mujer. Su relación con la Casa de Alba es muy estrecha porque era íntimo amigo de la duquesa de Alba y siguen contando con él para los grandes eventos religiosos de la familia.

El matrimonio ha elegido como padrinos de su hijo a dos personas de su círculo de máxima confianza, Borja Corsini Lacalle y Casilda Herrero de Solís. Él es el mayor de los cuatro hermanos de Belén Corsini, está casado desde 2022 con María Roiz de la Parra y sigue los pasos profesionales de su padre, con el que trabaja como directivo en más de una decena de empresas. Ella es sobrina de Matilde Solís y por tanto prima hermana de Carlos Fitz-James Stuart y Solís. Contrajo matrimonio con Javier Zarrabeitia Fernández-Shaw el 31 de diciembre de 2021 en el castillo de Almodóvar del Río, donde se grabó Juego de Tronos.

Los Alba y los Corsini han vuelto a unirse para este feliz acontecimiento. Los duques de Huéscar, tíos del pequeño, han sido de los primeros en llegar al templo. Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart y Solís han llegado muy sonrientes y dispuestos a disfrutar de una celebración llena de emotividad. No les acompañaban en esta ocasión sus hijas, Rosario (3) y Sofía (1). También muy ilusionados hemos visto a los orgullosos abuelos paternos, el duque de Alba, que ha llegado con el gran protagonista del día, y Matilde Solís, quien ha posado con el menor de sus tres hijos, Borja Moreno.

Carlos Fitz-James Corsini ha recibido las aguas bautismales rodeado de familiares y allegados entre los que se encontraban Eugenia Martínez de Irujo, que ha llegado con Narcís Rebollo; Luis y Amina, los hijos mellizos de Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova, quienes viven habitualmente en Reino Unido por motivos laborales; Alfonso Martínez de Irujo acompañado de su nuera, Adriana Marín, duquesa de Aliaga; Fernando Martínez de Irujo; Alfonso Díez, viudo de Cayetana de Alba; y Mónica Corsini, hermana mayor de Belén, con los tres hijos que tiene junto al empresario portugués Bernardo Horta e Costa.

Por el momento están centrados en disfrutar de esta etapa como padres primerizos, pero los condes de Osorno no descartan convertir a Carlos en hermano mayor en un futuro. "Crecer en familias tan numerosas es un privilegio, no te aburres nunca. Para mí, estar con mis hermanos es una necesidad, no me imagino sin ellos. Ser muchos te ayuda a ser más generoso y todoterreno", contaba en ¡HOLA! Belén Corsini. Por su parte, Carlos Fitz-James Stuart y Solís también está muy unido a sus hermanos, Fernando Fitz-James Stuart y Solís y Borja Moreno.

Para esta celebración, los condes de Osorno no han seguido la tradición de usar el faldón de cristianar de los Alba, prenda que ha pasado de generación en generación y que lucieron las hijas de los duques de Huéscar, Rosario y Sofía en sus respectivos bautizos, en 2021 y 2023, ambos celebrados en Sevilla.

Los dos escenarios del festejo

La iglesia de San Marcos, con una decoración sencilla para el bautismo, se construyó entre 1749 y 1753 por deseo de Felipe V, que nunca llegó a ver el resultado. Destaca por ser la primera gran obra de Ventura Rodríguez además de un referente del último barroco madrileño. El arquitecto madrileño, que estuvo allí enterrado con su esposa, creó también el retablo mayor, una joya de madera con tres gradas y dos columnas. Por su parte, la cúpula se divide en cuatro partes y alberga pinturas de Luis González Velázquez. En 1836 se convirtió en parroquia y en 1925 sufrió un incendio por el que tuvo que ser sometida a un proceso de restauración de casi un año, con el arquitecto Francisco García Nava al frente. Sin embargo, las mayores obras de rehabilitación llegaron en 1975.

A 350 metros se encuentra el Palacio de Liria, conocido popularmente como 'el hermano menor del Palacio Real', aunque destaca por tener más salones que Buckingham. Declarado Bien de Interés Cultural, fue obra del mismo arquitecto que la citada iglesia, Ventura Rodríguez y posee los jardines históricos privados más grandes de Madrid, de 22.000 m2, los mismos que acogieron la boda de Belén Corsini Lacalle y Carlos Fitz-James Stuart. También hay en el edificio una capilla decorada con obras del pintor Josep María Sert. La residencia del duque de Alba, quien recibió a ¡HOLA! en 2022 en este recinto palaciego, está abierta al público desde 2019.