Zinedine Zidane, abuelo a los 51 años ¡y de gemelas!

¡Toca darles la enhorabuena! Enzo Zidane y Karen Gonçalves acaban de convertirse en familia numerosa con la llegada de sus gemelas, Giulia y Kaia. "Gracias amor de mi vida por ser tan fuerte y traerme a este mundo a estas dos maravillas", ha publicado el futbolista junto a estas fotos en las que aparecen con las pequeñas, que nacieron el miércoles, 22 de mayo. "Te admiro demasiado y soy el hombre más afortunado del mundo por compartir esta vida tan bella a tu lado y con nuestras tres princesas", ha añadido el deportista, ya que en casa les espera su hija mayor, Sia, que acaba de cumplir dos años.

Enzo y Karen se comprometieron en agosto de 2020, mientras el deportista aún militaba en las filas del Almería. Se iban a casar en 2021, pero decidieron esperar para poder celebrarlo por todo lo alto sin las restricciones de la pandemia. Finalmente, se conviertieron en padres antes que en marido y mujer. El 19 de mayo de 2022 vino al mundo su primogénita y la boda tuvo lugar meses después en Marrakech.

Toda la familia ha celebrado la llegada de Giulia y Kaia, sobre todo, los abuelos de las niñas, Zinedine Zidane y Verónique Fernández, y a sus tíos, Luca, Theo y Elyaz.

El joven matrimonio -Enzo tiene 29 años y Karen 25- no puede estar más enamorado, a juzgar por los mensajes que se dedican en redes sociales. "Gracias por ser el mejor esposo y padre del mundo. Tenemos mucha suerte de tenerte, nunca me cansaré de decírtelo, gracias por escogerme para crear esta familia tan bonita que tenemos, somos y seremos para siempre un equipo inseparable. Me has demostrado siempre lo importante que soy para ti y yo espero que tú siempre sientas lo importante que eres para mí. Te amo infinito y para siempre", publicó la empresaria. El futbolista, por su parte, respondió: "Yo sí que tengo suerte de tenerte, mi todo. Gracias por esta vida tan maravillosa que me toco vivir a tu lado y esta familia tan bonita que estamos creando. Te amo infinito por siempre".