María Castro regresa al rodaje de 'La Promesa' en la mejor compañía: con su hija Emma ¡de poco más de un mes!

Tan solo un mes después de dar a luz a su tercera hija, Emma, que llegó al mundo el pasado 9 de abril, María Castro ha vuelto al trabajo. La actriz gallega, de 42 años, se ha reincorporado al equipo de La Promesa, la serie vespertina de Televisión Española en la que da vida a Pía Adarre. Sin embargo, la intérprete no ha vuelto a la rutina sola, sino que ha contado con la mejor de las compañías: su pequeña. “Ayer volví al trabajo o debo decir ¡volvimos! Esa es mi suerte, no tener que separarme de mi ratoncito mientras sigo cumpliendo sueños. Ahora, Emma es mi sombra, vaya donde vaya”.

La artista también ha revelado cómo se organiza para compaginar el exigente ritmo de trabajo propio de un rodaje con los cuidados que requiere una niña casi recién nacida. María cuenta con la inestimable ayuda de su madre. Además, entre escena y escena, hace descansos para poder dar el pecho a Emma.

De la misma manera, ha desvelado cómo ocultaron su embarazo en la ficción (especialmente en los últimos meses) para que la tripita no se notase y no hubiese que cambiar la trama de su personaje: ¡con una gran carpeta dorada! “El antes y el después de mi barriga. Durante meses, Emma estuvo bien escondidita detrás de una carpeta que no paraba de crecer. Ahora que ya está con nosotros, ya la puedo mostrar”.

Acudir al set de rodaje no es el único plan que la intérprete de Sin tetas no hay paraíso ha disfrutado con la benjamina de la casa en las últimas semanas. Y es que a pesar de su corta edad, la bebé ha tenido una agenda repleta de eventos. Buena muestra de ello es que la hemos podido ver en las gradas del Madrid Mutua Open durante el segundo partido de Rafa Nadal - tenía tan solo 20 días - y vestida de chulapa con su hermana mediana, Olivia (3), para celebrar el día de San Isidro.

Sin duda, María Castro se encuentra en un momento de lo más dulce. Tanto en lo referido a lo profesional con La Promesa, cuya nueva temporada la actriz ha asegurado que estará llena de sorpresas y giros inesperados que engancharán a la audiencia; como en el terreno personal. La intérprete pasó por el altar en 2018 con el empresario José Manuel Villalba. Juntos han cumplido el sueño de formar un bonito hogar junto a sus tres niñas: Maia (7), Olivia (3) y la pequeña Emma. “Hijas lo sois todo. Mi suerte gracias a la vida por concederme ese deseo y por tres”, expresó el Día de la Madre.