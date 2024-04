Maya Hawke, a las órdenes de su padre y su madrastra en 'Wildcat' (o viceversa)

Ethan Hawke y su hija Maya se convirtieron en el centro de todas las miradas en el estreno de su película Wildcat en Nueva York. El actor de Black Phone, de 53 años, y la protagonista de Stranger Things, de 25, disfrutaron de un adorable momento entre padre e hija en la alfombra roja del Angelika Theatre de Manhattan. El eterno seductor de Hollywood es el director y guionista de la película en la que ha trabajado su hija y la esposa de Ethan Hawke, Ryan Shawhughes, la que a su vez fue niñera de sus hijos durante su matrimonio con Uma Thurman, es la productora.

Este proyecto se convirtió para todos en un asunto familia. "Mi papá ha sido un gran maestro para mí y queríamos trabajar juntos. Nos gusta estar juntos", aseguró la joven, que llegó a llamar a su padre por su nombre para sentirse una más en el set. "La idea de Wildcat surgió de Maya", quien desde hace mucho tiempo siente fascinación por el sur de Estados Unidos y por la vida y obra de la novelista Flannery O'Connor. De hecho, Maya Hawke es productora ejecutiva del filme. "En pocas palabras, ¡soy un padre nepo!", bromeó el cineasta en una entrevista para Variety. "Y no me avergüenzo de ello", añadió. Ethan ya trabajó con su hija en la serie The Good Lord Bird, pero la dirige por primera vez en Wildcat.

A la premiere Ethan acudió con un traje de chaqueta gris y una blusa de seda mientras posaba con Maya, que lucía una chaqueta de esmoquin y una falda trasparente de tul y el pelo recogido con mechones sueltos. Al estreno también asistió la esposa de Ethan Hawke, Ryan, que lució panatalones negros, blusa blanca y zapatos fucsia, y posaron en una foto todos juntos con Laura Linney, otra de las protagonistas del filme.

Maya, es hija de Ethan Hawke y Uma Thurman, dos actores que se enamoraron en el thriller de Gattaca y tuvieron dos hijos antes de separarse en 2003. A sus 25 años, avanza con paso firme en el universo de Hollywood, al igual que su hermano Levon, de 22 años, que también es actor y acudió a la fiesta posterior al estreno celebrada en el Bar Tulix de la ciudad de los rascacielos.

Recordemos que el romance entre Ethan Hawke y Uma Thurman terminó en 2003 en medio de especulaciones de que el actor había sido infiel a la protagonista de Pulp Fiction con la niñera de sus hijos, Ryan Shawhughes. A pesar de que él negó la aventura, más tarde comenzó a salir públicamente con Shawhughes a raíz de su divorcio y se casaron en 2008 y juntos tuvieron dos hijas: Clementine Jane, de 15 años, e Indiana, de 12.​

En su primera entrevista posterior a su divorcio en octubre de 2005, Uma Thurman confesó a Oprah Winfrey que la separación dejó su autoestima "bastante destrozada". Describió toda la terrible experiencia como "insoportable" y admitió que incluso dos años después de su ruptura era "muy difícil" comunicarse con Hawke. Dos décadas después de su separación, la expareja coincidió el pasado mes de febrero en la proyección del 40 aniversario de La decisión de Sophie en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.