La boda de la gemela siamesa Abby Hensel con el veterano del ejercito Josh Bowling y su historia de superación que conmueve al mundo

Las gemelas siamesas Abby y Brittany Hensel se han convertido en el centro de la noticia después de que se diera a conocer que una de ellas Abby está casada con Josh Bowling desde 2021. Las hermanas, de 34 años, que se dieron a conocer en su aparición en The Oprah Winfrey Show en 1996, se han hecho virales por una foto suya vestidas de novia durante la boda de Abby con este enfermero y veterano del ejército de los Estados Unidos. El vídeo en el que aparecen los tres bailando en la boda ha dado la vuelta al mundo y su historia de superación no ha dejado de conmover a sus seguidores.

Abby y Brittany Hensel nacieron siendo gemelas siamesas bicéfalas y comparten tanto el torrente sanguíneo como todos los órganos de cintura para abajo. En cuanto a las extremidades, Abby controla el brazo y pierna derechos, mientras que Britanny el izquierdo. Cuando nacieron en 1990, sus padres, Patty y Mike Hensel, decidieron no someterlas a una cirugía de separación por considerarla demasiado arriesgada. En ese momento, los médicos dijeron que había pocas posibilidades de que ambas sobrevivieran a la intervención. Tomada esta decisión, aprendieron a coordinarse de la mejor manera posible y nunca pusieron freno a su deseo de vivir y disfrutar de la vida.

Han ido superando metas hasta cumplir el sueño de una de ellas, como ha sido casarse. Ellas mismas son un ejemplo para la sociedad y protagonizaron un reality Abby and Brittany para normalizar su condición y demostraron al público la enseñanza de "querer es poder". "La gente ha sentido curiosidad por nosotros desde que nacimos, por razones obvias, pero nuestros padres nunca nos dejaron usar eso como excusa. Nos criaron para creer que podíamos hacer cualquier cosa que quisiéramos", aseguraron las siamesas en el primer episodio de su serie. En el documental Joined for Life, su madre, Patty Hensel, ya contaba que sus hijas querían ser madres en un futuro y que sus esperanzas y aspiraciones son las mismas que las de cualquier otra persona.

Desde pequeñas asistieron al colegio y empezaron a interactuar con otros niños de su misma edad sin discapacidad para ir siendo aceptadas en la sociedad y superaron con creces sus estudios. Se graduaron en la Universidad y son profesoras de matemáticas en un colegio de primaria en Minnesota. Con su trabajo como maestras se han convertido en un ejemplo para los niños, no sólo en el aspecto académico sino en su actitud ante la vida y en la superación de retos. "No creo que haya algo que ellas no prueben si realmente quieren hacerlo", comenta Paul Good, director de la escuela donde trabajan Abby y Brittany. Con su trabajo como profesoras se han convertido en un ejemplo para los niños, no sólo en el aspecto académico sino en su actitud ante la vida y en la superación de retos.

