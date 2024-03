Elena S. Sánchez nos cuenta los secretos del vestido de Alta Costura que ha elegido para el Festival de Málaga 'Me encanta la moda y tengo superclaro lo que me favorece', nos cuenta la periodista mientras posa con un espectacular diseño firmado por el libanés Saiid Kobeisy

La 27º edición del Festival de Málaga ha llegado a su fin. Tras unos días en los que los rostros más importantes del cine y la televisión han presentado sus nuevos proyectos, todas las estrellas se han reunido en la gala de clausura protagonizando un verdadero despliegue de glamour. Una de las más elegantes ha sido, sin duda alguna, Elena S. Sánchez, que además es la encargada de presentar la ceremonia que pone el broche de oro al festival este sábado 9 de marzo. Minutos antes de que pasara por la alfombra roja, hemos podido estar con la popular presentadora para que nos hable de su vestidazo de Alta Costura y la pasión por la moda que tiene desde que era niña. Además, protagoniza este espectacular posado digno de una estrella.

​-​ Estás realmente espectacular, ¿por qué elegiste este look?

Es un vestido de Alta Costura del diseñador libanés Saiid Kobeisy de la colección de primavera/verano del 2024. Un vestido de tul negro con detalles de pedrería plateados. Lo que más me gusta es el original y favorecedor corpiño en V. La estilista Antonia Payeras y yo lo teníamos fichado desde antes de los Goya, pero no llegó a tiempo porque apenas habían pasado unos días desde el desfile. Cuando pasadas unas semanas la firma le confirmó a Antonia que nos lo podían enviar, pensamos que la gala de clausura de Málaga sería una buena ocasión para lucirlo. Es elegante y supercómodo, dato muy importante cuando tienes que presentar una gala y moverte con soltura por el escenario.

- ¿Cómo te sientes con él? ¿hay algo que querías transmitir?

No busco transmitir nada concreto con los looks que elijo, más bien sentirme favorecida y que el estilismo sea adecuado al evento. A la hora de elegir prefiero la elegancia y el refinamiento a una apuesta más sexy, rompedora o trasgresora, quizá porque no soy actriz ni modelo, sino periodista. Me gusta mantener una línea que sea coherente.

- ¿Qué nos puedes contar del resto de look?

Creo que los complementos son fundamentales para rematar un buen look. En esta ocasión, como el vestido es una joya en sí mismo, Antonia ha optado por unos pendientes y anillo de brillantes de Gómez y Molina que acompañan, pero no roban protagonismo al vestido.

- Y del beauty look, ¿qué nos puedes decir?

Una vez más he confiado en el equipo de Lâncome, cómplices desde hace tiempo en mis grandes compromisos profesionales. Me conocen, me cuidan y siempre consiguen que el beauty esté acorde con el estilismo. Soy de las que, si tengo que elegir entre ojos o boca, siempre opto por potenciar ojos. Quizá porque creo que la mirada es lo más expresivo que tengo.

- Siempre causas furor con tus looks de alfombra roja, ¿nos puedes contar un poco cómo es el proceso que haces con tu estilista a la hora de elegirlos?

Reconozco que estoy al tanto de todos los desfiles de Alta Costura y me gusta empaparme de lo que se cuece en las pasarelas nacionales e internacionales. Una de las cosas buenas que tienen las redes sociales y los algoritmos, es que si tú no conoces una firma, ellos se encargan de que llegue a ti. Con frecuencia hago capturas de Instagram, ficho vestidos, cojo ideas y se las envío a mi estilista. Lo que siempre he tenido muy claro es lo que le favorece a mi figura y tiendo a realzar las partes del cuerpo que creo que tengo más bonitas. Además, los profesionales con los que trabajo saben respetar mi criterio y siempre suman, aportando buenas ideas en los complementos, el beauty y hasta en la manera de posar para que el look se luzca al máximo en la alfombra roja.

- Te gusta arriesgar, ¿eres de las que se divierte con la moda? ¿estás al tanto de lo que se lleva... o te gusta crear tus propias tendencias?

Me encanta la moda. Esto es algo que he mamado desde niña en mi casa: el gusto por el diseño, la elegancia y por las cosas bellas. Mi tía Carmen y mi madre son las responsables de esa inquietud y de muchas otras que tienen que ver más con lo intelectual. Siendo sincera, arriesgo poco… Tengo superclaro lo que me favorece y no me sumo a las modas si no me encajan. He de confesar que me ocurre algo muy curioso, no me cuesta nada dar con el look adecuado para un photocall o una alfombra, pero me manejo bastante peor con la ropa de sport.

- ¿Tienes algún referente o alguien en quien te inspires?

Mis referentes en la vida no son estéticos, pero hay mujeres elegantísimas y grandes iconos de moda que me encantan. Creo que el referente más claro de estilo, para mí, es Audrey Hepburn. Elegante, refinada, chic, con personalidad… Y si hablamos de la actualidad, la reina absoluta del estilo en estos momentos, sin duda, Zendaya. Es otro nivel.

- Todos recordamos verte tu maravilloso vestido de novia con capas de tul rosa. De hecho, fuiste elegida por nuestros lectores como su novia favorita de 2023. ¿Qué sentiste? ¿cómo recuerdas ese día?

Tengo que reconocer que me sorprendió estar en esa lista y, mucho más, ser la ganadora. En este caso el mérito fue del diseñador Ze García. Llevaba tiempo siguiéndole la pista y me hacía ilusión que me vistiera. El viaje a Barcelona para conocerle fue definitivo. Es un creador extraordinario. Tiene ideas, tiene personalidad, ama lo que hace y se nota. En nuestra primera cita, le encantó que quisiera ir vestida de rosa. Hizo varias tintadas hasta que consiguió una tonalidad de rosa que no sabíamos ni definir. El trabajo de tul que tiene ese vestido es una locura. Es curioso porque antes de mi boda me había vestido en varias ocasiones de novia para alfombras rojas, pero ese día quería algo diferente. Lo mejor de todo es que bailé sin parar y estuve tan cómoda que no me quité el vestido hasta las 6 de la mañana.

- Era, sin duda, un vestido realmente espectacular. Querías ser una novia diferente ¡y lo conseguiste!

Aquel fue el vestido de nuestra fiesta más especial, una celebración junto a nuestros amigos y familiares más íntimos. Ni Roberto ni yo somos convencionales. Nada aquel día fue convencional, tampoco lo podía ser mi vestido.

- ¿Crees que, al verte, muchas mujeres se van a animar a vestirse de rosa en su boda?

Cada vez veo más novias diferentes, que se atreven a romper con la imagen de novia clásica o más convencional.

- Para muchos eres una de las mujeres más elegantes de nuestro país, ¿qué se siente?

Me sorprende esta pregunta porque no creo merecer ese reconocimiento. Me halaga que haya gente que me considere una mujer elegante.

- Por último, ¿nos vas a sorprender próximamente con más looks impactantes?

La próxima cita importante que tengo es la presentación de la alfombra roja de los Premios Platino, el 20 de abril en Riviera Maya (México). Será una bonita oportunidad para celebrar el cine español y latinoamericano y compartir unos días con todo el talento cinematográfico de ambos lados del Atlántico. Habrá que ponerse guapa para la ocasión…