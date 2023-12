Así es Lorenzo, el atractivo hijo de Chayanne que con 26 años triunfa en el mundo de la moda

Loading the player...

Chayanne y su mujer desde hace más de 30 años, Marilisa Maronesse, son padres de dos hijos: Lorenzo e Isidora Figueroa. El mayor de los dos tiene 26 años, le apasiona la moda y guarda un asombroso parecido con su padre: solo hay que fijarse en su radiente sonrisa y los hoyuelos de su rostro, tan característicos del cantante internacional. Aunque todo parece indicar que no piensa seguir los pasos de su padre en la música, talento no le falta ya que Lorenzo Valentino Figueroa ha creado su propia firma de ropa. ¿Quieres conocer mejor al hijo mayor de Chayanne y comprobar su enorme parecido? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

