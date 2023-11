Todos los detalles de la considerada 'boda del siglo': cinco días de celebraciones en París y 58 millones de euros

Ha sido bautizada como "la boda del siglo" y es que una vez seas testigo de este especular enlace te costará algún tiempo poder olvidarlo. La influencer y heredera Madelaine Brockway, de 26 años e hija del magnate Robert "Bob" Brockway, presidente y director ejecutivo de Bill Ussery Motors, la empresa matriz de Mercedes-Benz en Florida, contraía matrimonio este fin de semana con el agente musical Jacob LaGrone, y lo hizo en una espectacular ceremonia celebrada en el Chateau de Villette, uno de los palacios históricos más significativos de París.

Madelaine, cuya boda ha sido valorada en 58 millones de euros, caminó hacia el altar luciendo un vestido de alta costura hecho a la medida de Dior, bordado con lirios del valle (la flor favorita de Maddie), y un velo a juego, antes de encontrarse con su futuro marido con el que comenzó a salir en marzo de 2020 y quien la esperaba sonriente sobre una original plataforma de mármol.

Aprovechando las mil y una posibilidades de este exclusivo enclave, los novios no escatimaron en detalles y además de la llamativa decoración floral con la que cubrieron cada uno de los rincones del palacio y donde predominaron los lilos y las rosas blancas llamó la atención la iluminación, compuesta por miles de luces leds.

Teniendo en cuenta la privilegiada simetría del lugar, así como sus majestuosos jardines, los novios construyeron dos invernaderos a cada lado del pasillo, donde se llevó a cabo la cena. La fiesta posterior tuvo lugar en otro de los invernaderos donde además de poder disfrutar de los cocteles más exclusivos tuvieron el privilegio de contar con la actuación en directo de Maroon 5. De hecho, el primer baile de los novios fue al ritmo de su popular tema She Will Be Loved.

Las extravagancias no terminaron ahí pues la pareja puso aviones privados para todos sus invitados, de los cuales se desconoce el número, así como su estatus social y cubrió todos los costes de sus lujosos alojamientos.

Pero si la boda fue tan imponente como esplendorosa no lo fueron menos las celebraciones previas al enlace, que incluyeron varios tipos de eventos entre los que destaca una cena de ensayo en la Ópera de París, un almuerzo privado en la Suite Chanel Haute Couture, una noche en el Palacio de Versalles, así como una semana de despedida de soltera en Amangiri, un lujoso resort en Utah', donde cada noche cuesta alrededor de 3.000 euros por suite y en la que organizaron al menos dos fiestas temáticas, una de alienígenas y otra inspirada en la época de María Antonieta.

Tal y como hemos mencionado los eventos comenzaron con una fiesta en la tienda de Chanel, donde Madelaine y sus seres queridos disfrutaron de algunas de las delicias más valoradas de la gastronomía francesa e incluso tuvieron la posibilidad de hacer sus propias bolsas Chanel personalizadas mientras bebían champán y disfrutaban de los postres.

Al día siguiente, se dirigieron al emblemático Palacio de Versalles, donde realizaron un recorrido privado y agasajaron a algunos de sus invitados con una cena a la luz de las velas en la antigua residencia real antes de retirarse a pasar la noche al hotel Le Grand Contrôle del Palace, donde las habitaciones oscilan entre los 2.300 y los 14.000 euros.

Pero por si esto no fuera suficiente, Madelaine y Jacob también visitaron la Torre Eiffel, antes de su gran día e incluso hicieron un recorrido nocturno en barco por la ciudad, donde disfrutaron de otra exclusiva velada. Después de eso, tuvieron una pequeña fiesta posterior bajo el Arco de Triunfo, donde comieron macarrones y disfrutaron de algunos cócteles antes de la que bautizaron como su cena de ensayo, que como hemos adelantado anteriormente tuvo lugar en la Ópera de París, que los novios decoración con cientos de flores.

Los violinistas se alinearon a lo largo de la escalinata y tocaban música en vivo cuando Madelaine y Jacob hicieron su entrada antes de disfrutar de una cena junto a sus invitados bajo los famosos frescos de Marc Chagall.

Para cada uno de los acontecimientos, Madeleine contó con un chofer, un equipo de peluquería y maquillaje para garantizar que luciera perfecta en cada ocasión, los looks más exclusivos elegidos por sus estilistas personales y un grupo de fotógrafos profesionales que inmortalizaron cada uno de sus movimientos.

