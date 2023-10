Muere a los 97 años Jesús Guzmán, actor mítico y el inolvidable cartero de 'Crónicas de un pueblo'

Han sido "97 años de sabiduría y buen humor. Nos deja Jesús Guzmán. Destacamos estas virtudes porque el talento y su aportación a la historia del oficio de los actores en España son evidentes". Con estas emotivas palabras a modo de homenaje, conocíamos este martes la muerte del veterano y querido intérprete madrileño. Era la entidad de gestión de derechos de Artistas e Intérpretes (AISGE) la que comunicaba de esta forma la triste noticia, texto que concluía con un "amor eterno por él".

El tanatorio La Paz en Alcobendas acoge en estos momentos la capilla ardiente de uno los rostros indispensables del cine y la televisión en nuestro país, quien será recordado siempre por su personaje del cartero Braulio en la mítica serie Crónicas de un pueblo que dirigió Antonio Mercero en la década de los 70 paraTVE.

Precisamente, cuatro décadas después, Jesús volvía a meterse por una noche en aquel papel tan recordado cuando participó en 2009 en la gala de inauguración del Festival de Vitoria En el verano de 2021, con motivo del 50º aniversario de la recordada ficción, el actor visitó la localidad de Santorcaz (Madrid) donde se grabó la misma y allí le entregaron una placa. Además, el salón de actos del municipio pasó a llevar su nombre.

Carismático y entrañable, el que fue uno de los artistas más prolíficos de la escena en España contaba con una trayectoria de más de 150 películas, entre las que se encuentran incluso clásicos del 'spaguetti western' como La muerte tenía un precio o El bueno, el feo y el malo. En su impresionante bagaje podía presumir de haber participado en unas 300 comedias, gracias también a su trabajo en decenas de revistas y su paso por series tan populares como Anillos de oro, Farmacia de guardia, Hostal Royal Manzanares, Los ladrones van a la oficina, La casa de los líos, Médico de familia, Manos a la obra o Aída, entre otras.

Comenzó con tan solo 9 años en la compañía teatral de sus padres, ya que pertenecía a una saga de intérpretes que iniciaron sus bisabuelos. En 1956 debutó en el cine con Manolo, guardia urbano y comenzó una exitosa trayectoria que incluye títulos tan emblemáticos como Tres de la Cruz Roja, Atraco a las tres, La gran familia, Marisol rumbo a Río, Sor Citroën, Más bonita que ninguna, ¿Qué hacemos con los hijos?, Historias de la televisión, ¡Se armó el belén!, Don Erre que erre o Las Ibéricas F.C.

Jesús Guzmán montó incluso su propia compañía, con la que estuvpo de gira por España durante catorce temporadas. Se casó en 1951 con la actriz Elena Graci y fruto de ese matrimonio nacieron sus cuatro hijas: Elena, María Jesús, Teresa y Mercedes. "No sé cómo me tiene tanta simpatía la gente. Por la calle me abrazan y me dicen cosas con un cariño tremendo", contaba Guzmán a 20minutos en una entrevista de 2016. "Si volviera a nacer, no trabajaría tanto", confesaba al echar la vista atrás, pero sin quitar un ápice a su amor por lo que hacía.

"A mí me gusta mi profesión, sobre todo la de teatro, que es donde en realidad uno es actor y no hay trampa ni cartón". Lo que no le hacía nada de gracia es que lo encasillaran como un secundario de lujo. "¡Actor de reparto, unas narices!, ¡yo tengo papeles importantísimos! Lo que pasa es que había que dar de comer a mis hijas y sacarlas adelante, y eso era difícil (...) decía que sí a todo y tuve que coger trabajos que eran una porquería", reconocía el que ha sido el intérprete español más anciano en activo.

Entre sus últimos trabajos, de registro cómico como durante la mayor parte de su carrera, lo vimos participando en un sketch de La hora de José Mota. Antes, en la gran pantalla, destacó su presencia en películas como Los del Túnel, junto a Arturo Valls; o El gran Vázquez, con Santiago Segura. Entre los premios que le otorgaron, Jesús Guzmán recibió la Medalla de Plata de la Orden del Mérito Postal (1972) y la de Honor de la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España.