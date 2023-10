Eva Longoria y la historia del novio madrileño que le enseñó a hablar español

Eva Longoria acaba de presentar su primera película como directora, Flamin' Hot: la historia de los Cheetos picantes en España. La estrella de Hollywood y gran amante de nuestro país llegó a Madrid como invitada estrella de El Hormiguero. Durante su participación en este espacio dio muestras de su simpatía y naturalidad, además de demostrar lo bien que habla español, un idioma que nunca habló en su casa, pese a sus orígenes mexicanos. La actriz y productora nació en Estados Unidos y aunque sus padres sí hablaban entre ellos el español, a ella y a sus hermanas les hablaban en inglés, contó.

Lo curioso de este asunto es cómo llegó a aprender español. No solo gracias a su marido, el empresario mexicano Pepe Bastón, sino también a un novio madrileño que tuvo en el pasado. Durante la charla habló de su técnica infalible para aprender un idioma: "Tener un amante que lo hable", destacó entre risas. La intérprete reconoció que en su día lo aprendió gracias a un novio madrileño que tuvo, que aunque no pronunció el nombre el gran público recordará que se trata de Eduardo Cruz, el hermano de Penélope Cruz, con quien estuvo más de un año saliendo. "Aprendí francés por mi exmarido (Tony Parker) y español, ahora por mi marido, y con un novio madrileño... Tienes que coger un amante para aprender idiomas. Yo quería aprender a hablar italiano, pero conocí a Pepe y se me acabaron las oportunidades de aprender", contó entre carcajadas.

A su vez desveló algunas anécdotas de su luna de miel que mucho tienen que ver con su película, Flamin' Hot: la historia de los Cheetos picantes, que cuenta la historia de superación de un emigrante mexicano que consiguió trabajo como conserje en la oficinas y en la fábrica de una conocida multinacional de alimentación y consiguió crear un nuevo sabor picante que sacó de la crisis a la empresa. A propósito del tema, Longoria contó cómo es la gastronomía mexicana y además de desvelar que a ella le encanta el picante reveló un curioso incidente que ocurrió durante su viaje de novios con Pepe Bastón.

-El divertido regreso de Eva Longoria de su luna de miel

"En mi luna de miel fuimos a Tailandia y tienen comida a otro nivel", comenzó a relatar la protagonista de Mujeres desesperadas. "Mi marido y yo estábamos en un restaurante y pedimos tres platos, y el mesero dijo que eran los más picantes del menú", contaba con gracia sin darle demasiada importancia ya que Pepe es mexicano y ella estaba más que acostumbrada a este tipo de comida por sus orígenes. "El manager vino y nos dijo que habíamos pedido los platos más picantes y nada. Mi marido se ofendió porque es mexicano" cuenta la intérprete, que no intuía lo que iba a pasar. "Dimos un bocado y acabamos en el hospital. Pepe estuvo sudando y rojo durante tres días. Es otro nivel en Tailandia" reconoce la actriz., a la que se le llegó a inflamar la lengua y la cara durante días.