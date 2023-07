Conmoción por la muerte del nieto de Robert de Niro a los 19 años

Hace apenas unos días salía a la luz la nueva paternidad de Robert de Niro a sus 79 años, una noticia que llenaba de ilusión a toda la familia, que en cambio hoy vive sus días más tristes por la muerte de un ser querido. Leandro, uno de los nietos del protagonista de El padrino, ha fallecido a los 19 años, dejando a todos sumidos en una terrible tristeza. El hijo de la actriz Drena De Niro, Leandro De Niro Rodríguez, nos ha dicho adiós y su madre comunicó la triste pérdida anoche a sus seguidores.

En una desgarradora publicación, la actriz de 55 años escribió unas últimas palabras a su hijo: "Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue siempre puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al ser tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Lo siento mucho, mi bebé", finaliza Drena, la mayor de los siete hijos de Robert de Niro. El protagonista de Los padres de ella adoptó a Drena tras casarse con su primera esposa, la actriz Diahnne Abbott.

“Descansa en paz y el paraíso eterno, mi querido niño", concluyó sin querer más detalles de la muerte de su hijo, que participó con ella en la película Ha nacido una estrella junto a Bradley Cooper y Lady Gaga en 2018, en Cabaret Maxime y en la cinta The Collection. Drena tuvo a su hijo Leandro con el artista Carlos Mare, que no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte. Tan solo compartió una imagen oscurecida en su perfil a raíz del fallecimiento y muchos usuarios expresaron sus condolencias.

Los seres queridos de Drena quisieron enviarle su más sentido pésame, incluido el director Lee Daniels, quien escribió: "Drena, que Dios te tenga en sus brazos". La noticia de la muerte de Leandro llega más de un mes después de que madre e hijo celebraran juntos el Día de la Madre. "Hoy fue un buen día", subtituló la publicación junto a las fotos de su hijo el pasado 14 de mayo, donde disfrutaron viendo juntos la comedia de 1974 Alicia ya no vive aquí.