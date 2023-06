Paula Gonu confiesa el problema que tuvo cuando empezó a ser famosa y que superó con terapia

Paula Gonu fue una de las primeras influencer de nuestro país que hizo de las redes sociales su forma de vida. Con una legión de seguidores que supera los cuatro millones y medio ( 2 millones en Instagram, 1.47 en You tube, 650.000 en TikTok y 228.000 en Twitch) esta catalana, de 30 años, ha logrado ganarse el cariño de la gente mostrándose tal y como es, compartiendo su día a día, dando algún que otro consejillo de moda y belleza, descubriéndonos lugares nuevos con sus viajes y compartiéndonos sus reflexiones personales.

Y aunque esto no la haría sobresalir entre el resto de las influencers, Paula ha sabido imprimir a su contenido un lenguaje diferente y una autenticidad que le han hecho distanciarse del resto. Sin embargo, hubo un momento en la vida de Paula en que sus cimientos comenzaron a tambalearse y fue cuando empezó a ganar popularidad y fama, algo que la llevó inconscientemente a cambiar sus rutinas y su forma de vida.

"Tuve una época en la que me daban ataques de pánico, lo empecé a tratar con el psiquiatra y me dijeron que estaba teniendo agorafobia. Yo lo había normalizado porque trabajaba en casa, si me ofrecían planes no iba, y cada vez, el tiempo que pasaba de una salida a otra era más largo" ha revelado Paula en el pódcast 'Special People Club' conducido por la youtuber Esty Quesada, también conocida como 'Soy una pringada'.

La influencer ha explicado que el hecho de pertenecer a un mundo muy alejado al de su netorno de amigas le hizo distanciarse y a encerrarse cada vez más en ella misma. "Mi grupo de amigas del colegio hacían planes en un centro comercial para comer y la vida de ser conocida no la había compartido con ellas. Y decirles: ‘No quiero hacer ese plan porque me van a pedir fotos, me voy a agobiar y me voy a sentir súper ridícula’, no lo veía y me alejaba. Me parecía que no iban a entenderlo" relataba Paula, quien tuvo una epoca que evitaba exponerse públicamente para evitar hacer sentirse incómodas a sus amistades.

Paula, quien participó en 2021 en el reality Celebrity Bake Off junto a caras tan conocidas como Chenoa, Esperanza Aguirre, Andrés Velencoso, Soraya o la propia Etsy Quesada parece estar actualmente soltera y tras mantener en el pasado una relación con su novio de la universidad, Álex Chiner, con el que rompió hace ya tres años, la influencer parece no haber rehecho su vida, aunque durante los últimos meses ha sido relacionada con el streamer Werlyb, con quien participó en el programa de cocina de Ibai Llanos y con Arnau Marín con el que tras compartir un viaje a Bali el pasado mes de abril acaba de regresar de pasar unos días en Nueva York. Sin embargo, por el momento, ambos guardan absoluto silencio.