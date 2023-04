La conmovedora carta de Gloria Lomana, que siente un 'vacío infinito' tras la muerte de Josep Piqué

Ha pasado poco más de una semana desde que Gloria Lomana despidiera a su esposo, el exministro José Piqué, fallecido a los 68 años en el hospital 12 de Octubre de Madrid. La periodista reconocía entonces el profundo dolor que sentía tras la muerte del que fuera titular de Industria y Exteriores en la época de José María Aznar como presidente del Gobierno. Ahora, la comunicadora ha querido compartir una conmovedora carta donde rinde tributo a su difunto marido, recordando además cómo fue una de sus inolvidables escapadas fuera de España a un destino paradisíaco.

"En este nuevo día de duelo y vacío infinito por la pérdida del amor de mi vida, Josep, quiero daros las gracias por tantos mensajes de cariño y respeto con una preciosa foto de nuestro último viaje internacional", comienza escribiendo la exdirectora de Antena 3 Noticias, junto a la romántica imagen de ambos abrazados en la cubierta de un barco. "Fue a las Islas Galápagos, inmersión absoluta en la naturaleza y el conocimiento de la evolución de las especies", explica en relación a su experiencia.

Gloria Lomana recibe la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil

"Quedamos fascinados viendo un sinfín de animales y vegetales que no existen en ninguna parte del mundo. Él ya había pisado más de 140 países y le gustaba que yo disfrutara tanto con nuestros viajes juntos", señala con enorme nostalgia. "Hoy me quedan los recuerdos, la suerte de haber estado con un ser excepcional, de una integridad inquebrantable, militante de la vida hasta el último suspiro", subraya con emoción a la hora de calificarle. "Y me queda la tarea de continuar su legado, dignificándome día a día con el trabajo, como él hacía y le gustaba que yo hiciera", añade a continuación.

"No permitas que nadie te diga como debes sufrir, ignora la distancia más corta, la línea más vertical, deambula, expándete hacia los lados...", leo en el libro de Max Porter que me ha traído mi hija para cuando vayas pudiendo -me aconseja-. El duelo es esa cosa con alas, lleva por título", relata Carmen Lomana, quien a raíz de ello deja claro sus sentimientos y su estado anímico actual: "No sé cuándo seré capaz de leerlo, solo sé que hay una parte de mi duelo que no dejaré que vuele porque lo quiero conmigo, para siempre. Gracias por seguirme y acompañarme", concluye.

Tras la muerte de Josep Piqué, la también escritora de 63 años está recibiendo el calor de sus seres queridos y el apoyo de su círculo más íntimo de amistades, al igual que ha contado con los ánimos por parte de los que fueron compañeros en política de su marido. Así lo vimos el pasado 7 de abril durante la capilla ardiente en el tanatorio madrileño de la M-30, donde acudieron rostros de distintos partidos como Rodrigo Rato y Esperanza Aguirre (PP), Reyes Maroto y Trinidad Jiménez (PSOE), o Albert Rivera y Begoña Villacís (Ciudadanos).