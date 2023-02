La polémica tras la entrevista de Eduardo Navarrete sobre sus operaciones estéticas

Las declaraciones del diseñador Eduardo Navarrete sobre sus operaciones estéticas han provocado un gran revuelo. El modisto, conocido por haber participado en Maestros de la costura y MasterChef, aseguró anoche en El Hormiguero que era un hombre hecho a sí mismo "a base de bolsillo y de bisturí". Tras este comentario, el alicantino enumeró todas las cirugías a las que se había sometido. "Me operé la vista y ya que estaba allí me hice una bichectomía, que es quitar la bola de grasa que sostiene el pómulo. Yo le dije a la cirujana: 'Muchacha, esto está aquí para algo, ¿no?'. Y me dijo: 'Ya te preocuparás con 40 años de si se te cae el pómulo levantártelo con algo'. Y le dije: 'Pues es verdad, quítamelas'", explicó entre risas. En esa misma intervención, se hizo un lifting de cuello.

El diseñador aseguró que se había operado "el cuerpo entero" y se quitó la camisa para mostrar su nuevo torso. "Yo estoy lo tengo que enseñar, que mi dinerito me ha costado", exclamó. "Esto es lo más caro que tengo en mi armario. A mí me han puesto la barriga en el culo. Yo tenía pechito, barriguita y sin culo, y ahora resulta que te quitan toda la grasa, te la pasan por una licuadora, un centrifugado y luego te lo ponen en otro sitio con unos pinchazitos muy chiquititos. También me la pusieron en los hombros, en los biceps, en los triceps", explicó. Pero ahí no terminó su periplo. "Yo avaricioso me hice hasta la cara interna de los muslos, el pubis, las rodillas... todo".

Estas operaciones conllevan una gran recuperación y Navarrete estuvo "un mes durmiendo boca abajo chorreando sangre por todas las partes de mi cuerpo, no me podía mover, no me podía sentar....". Pese a ello, afirmó convencido que "me ha cambiado la vida y lo volvería hacer una y mil veces". El diseñador declaró que tenía "mi complejo" y que antes de pasar por quirófano había ido al gimnasio y a un terapeuta, pero que no había logrado su objetivo. "Esto es lo mejor que he hecho porque ahora he empezado de cero y estoy muy feliz", añadió, resaltando que cuidaba su alimentación y que hacía CrossFit.

El rostro del modisto también ha sufrido algún que otro cambio. "Rinomodelación, masculinización, labios pómulo, botox, vitaminas, dermapen... todo lo que te imaginas. En mi cara hay una inversión mayor que en la Sagrada Familia. Esto es una obra que está en constante remodelación y siempre hay algo que hacer", manifestó. A pesar de llevar tantas operaciones, Navarrete pidió a los cámaras que no le hicieran primeros planos porque "nunca se está suficiente delgada". Después de este comentario, bromeó diciendo que lo que tendría que hacer es cambiarse "el cerebro", para acto seguido contar que tras el confinamiento se puso un balón gástrico para perder 10 kilos. "Había ganado un dinerito haciendo mascarillas y dije: 'Esta es la mía para quitarme este mondongo que tengo aquí'".

Críticas al discurso de Navarrete

El diseñador reconoció que estaba "friovolizando un poco" sobre el tema. De hecho, dijo que estaba tan acostumbrado a pasar por quirófano que para él era como ir a tomarse un café. Algunos espectadores criticaron sus declaraciones. "Que cada cual haga lo que quiera, pero el mensaje que lanza de que el gimnasio, la dieta y la terapia no hace nada y el bisturí sí, lo veo cuando menos peligroso para la gente joven", publicó un seguidor del programa. "Amo a Eduardo y me estoy riendo como nadie, pero el mensaje de 'nunca se está suficientemente delgada' y que la solución a los problemas mentales que puedes tener con tu físico se base en operaciones estéticas, y añadiendo que tenía un terapeuta al que no fue… mal", escribió otro espectador. "Sí que es cierto que se le ve muy preocupado por el físico y lo realmente importante es tener primero salud mental para afrontar los complejos y segundo, salud física. Pero vamos, que cada uno haga con su dinero lo que le dé la gana y haga feliz", añadió un tercero.