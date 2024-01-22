Premio Lo Nuestro 2024: Who are the nominees?

Univision has recently announced the complete list of nominees for the 36th edition of PREMIO LO NUESTRO, the prestigious award ceremony recognizing the longest-standing Latin music artists in the United States. This year’s event promises to be spectacular, and it will air on Univision LIVE from Kaseya Center in Miami, Florida, on February 22 at 7 p.m./6 c.
The list of nominees is filled with some of the biggest names in Latin music. Colombian pop sensation Maluma has topped the list with 14 nominations, followed closely by Mexican music artists Peso Pluma and Grupo Frontera with 13 and 10 nominations, respectively. Additionally, renowned artists Feid and Karol G have earned nine nods each.
This year’s award ceremony will be hosted by three talented and charismatic Latin American celebrities: legendary soap opera actress Angélica Vale, Dominican actress and television presenter Clarissa Molina, and star Galilea Montijo. Fans can look forward to an unforgettable evening of performances, with some of the biggest names in Latin music taking the stage.
New Music Friday: Reyna Tropical, Prince Royce, Kenia OS, Eladio Carrión, and more
Luis Miguel charms fans in the Dominican Republic with his surprise personal greetings
Coachella 2024: Peso Pluma, Young Miko, and more Latinos taking the stage
If you’re unable to attend the event live, don’t worry - you can still catch all the action on your television screen. PREMIO LO NUESTRO will be broadcast on Univision in the United States and Las Estrellas in Mexico on February 24 at 9 p.m. CST. So mark your calendars and get ready to celebrate the best of Latin music!
Continuing its uninterrupted celebration since 1989, the popular Spanish-language television network’s show will pay tribute to the significant achievements of Latin artists and the undeniable global impact of our music under the motto “El Poder de lo Nuestro.”
The songs determine the nominations for PREMIO LO NUESTRO 2024 played on UFORIA stations between August 31, 2022, and September 1, 2023. The evaluation process also includes streaming data and assessment by a committee of music and entertainment experts. This year, 180 nominees across 38 categories cover all genres of Latin music. Fans can vote for their favorite winners from today until February 4 at PremioLo Nuestro.com.
Premio Lo Nuestro 2024: Who are the nominees?
Premio Lo Nuestro Artist Of The Year
- BAD BUNNY
- CAMILO
- CARIN LEÓN
- FEID
- GRUPO FRONTERA
- KAROL G
- MALUMA
- OZUNA
- PESO PLUMA
- SHAKIRA
Song Of The Year
- AMBULANCIA - CAMILO & CAMILA CABELLO
- SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 - BIZARRAP & SHAKIRA
- DESPECHÁ - ROSALÍA
- ELLA BAILA SOLA - ESLABON ARMADO & PESO PLUMA
- LALA - MYKE TOWERS
- ME ENRD - PRINCE ROYCE
- NUNCA Y PICO - YANDEL, MALUMA & ELADIO CARRIÓN
- SÉ QUE ESTÁS CON ÉL - SILVESTRE DANGOND, REIK & BOZA
- UN X100TO - GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY
- ¿Y QUÉ TAL SI FUNCIONA? - YURIDIA & BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA
Album Of The Year
- COLMILLO DE LECHE - CARIN LEÓN
- DON JUAN - MALUMA
- EL COMIENZO - GRUPO FRONTERA
- ESCALONA NUNCA SE HABÍA GRABADO ASÍ - CARLOS VIVES
- FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM - FEID
- FÓRMULA, VOL. 3 - ROMEO SANTOS
- GÉNESIS - PESO PLUMA
- HAASHTAG - HA*ASH
- MAÑANA SERÁ BONITO - KAROL G
- PLAYA SATURNO - RAUW ALEJANDRO
Remix Of The Year
- LA BEBE REMIX - YNG LVCAS & PESO PLUMA
- PODEMOS REPETIRLO REMIX - DON OMAR, CHENCHO CORLEONE & ANUEL AA
- POLARIS REMIX - SAIKO, QUEVEDO, FEID & MORA
- QUÉDATE - TIËSTO REMIX - BIZARRAP & TIËSTO
- UNA NOCHE EN MEDELLÍN REMIX - KAROL G, CRIS MJ & RYAN CASTRO
New Artist Male
- BEÉLE
- CHRISTIAN ALICEA
- DEI V
- MICHELLE MACIEL
- MILO J
- OMAR COURTZ
- PESO PLUMA
- RELS B
- SAIKO
- YNG LVCAS
New Artist Female
- GALE
- J NOA
- JOAQUINA
- KENIA OS
- LA JOAQUI
- LUDMILLA
- PAOPAO
- SNOW THA PRODUCT
Mexican Music - New Artist Group or Duo
- CONEXIÓN DIVINA
- ESLABON ARMADO
- FUERZA REGIDA
- GRUPO FRONTERA
- LOS ESQUIVEL
- MARCA MP
“Crossover” Collaboration Of The Year
- BAILAR CONTIGO - BLACK EYED PEAS & DADDY YANKEE
- DIENTES - J BALVIN, USHER & DJ KHALED
- EL VIBE - FARINA & SEAN PAUL
- JUMPIN - PITBULL & LIL JON
- LET’S GET CRAZY! (MAMBO DROP) - DON OMAR & LIL JON
- OJALÁ - THE RUDEBOYZ, MALUMA & ADAM LEVINE
- SOMOS IGUALES - OZUNA, TOKISCHA, LOUCHIE LOU & MICHIE ONE
- THE REASON (LATIN VERSION) - JONATHAN MOLY & HOOBASTANK
The Perfect Mix Of The Year
- ALASKA - CAMILO & GRUPO FIRME
- AMOR CLANDESTINO - MANÁ & EDEN MUÑOZ
- CHANEL - BECKY G & PESO PLUMA
- COMO EL VIENTO - LUIS R CONRIQUEZ & NICKY JAM
- EL AMOR DE MI VIDA - LOS ÁNGELES AZULES & MARIA BECERRA
- EL PAÑUELO - ROMEO SANTOS & ROSALÍA
- LA SIGUIENTE - KANY GARCÍA & CHRISTIAN NODAL
- PESO PLUMA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 55 - BIZARRAP & PESO PLUMA
- SEGÚN QUIÉN - MALUMA & CARIN LEÓN
- UN X100TO - GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY
Tour Of The Year
- FÓRMULA VOL.3 TOUR - ROMEO SANTOS
- LUIS MIGUEL TOUR 2023 - LUIS MIGUEL
- MAÑANA SERÁ BONITO TOUR - KAROL G
- SATURNO WORLD TOUR - RAUW ALEJANDRO 5. SOY REBELDE TOUR - RBD
Urban - Male Artist Of The Year
- ARCÁNGEL
- BAD BUNNY
- DADDY YANKEE
- ELADIO CARRIÓN
- FEID
- MYKE TOWERS
- OZUNA
- RAUW ALEJANDRO 9. RYAN CASTRO
- YANDEL
Urban - Female Artist Of The Year
- ANITTA
- BECKY G
- CHESCA
- KAROL G
- MARIA BECERRA
- NATTI NATASHA
- NICKI NICOLE
- PAOPAO
- VILLANO ANTILLANO
- YOUNG MIKO
URBAN CATEGORY
- BESOS MOJA2 - WISIN Y YANDEL & ROSALÍA
- CLASSY 101 - FEID & YOUNG MIKO
- INSTAGRAM - BLESSD
- LALA - MYKE TOWERS
- MAS RICA QUE AYER - ANUEL AA, MAMBO KINGZ & DJ LUIAN
- NECESIDAD - VENESTI
- PANTIES Y BRASIERES - RAUW ALEJANDRO & DADDY YANKEE
- UN CIGARRILLO - CHENCHO CORLEONE
- WHERE SHE GOES - BAD BUNNY
- YANDEL 150 - YANDEL & FEID
Urban - Collaboration Of The Year
- GATÚBELA - KAROL G & MALDY
- HEY MOR - OZUNA & FEID
- LA BEBE REMIX - YNG LVCAS & PESO PLUMA
- LA JUMPA - ARCÁNGEL & BAD BUNNY
- LOKERA - RAUW ALEJANDRO, LYANNO & BRRAY
- MI EXXX - WISIN & ANUEL AA
- NUNCA Y PICO - YANDEL, MALUMA & ELADIO CARRIÓN
- PODEMOS REPETIRLO - DON OMAR & CHENCHO CORLEONE
- TE KIERO VER - PAOPAO & JAY WHEELER
- ULALA - MYKE TOWERS & DADDY YANKEE
Urban - Album Of The Year
- 3MEN2 KBRN - ELADIO CARRIÓN
- FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM - FEID
- LA NENA DE ARGENTINA - MARIA BECERRA
- LA SUSTANCIA X - VILLANO ANTILLANO
- LA VIDA ES UNA - MYKE TOWERS
- LLNM2 - ANUEL AA
- MAÑANA SERÁ BONITO - KAROL G
- OZUTOCHI - OZUNA
- PLAYA SATURNO - RAUW ALEJANDRO
- RESISTENCIA - YANDEL
Pop - Male Artist Of The Year
- CAMILO
- CARLOS RIVERA
- LASSO
- LUIS FONSI
- MALUMA
- MANUEL MEDRANO
- MANUEL TURIZO
- PEDRO CAPÓ
- RICKY MARTIN
- SEBASTIÁN YATRA
Pop - Female Artist Of The Year
- AITANA
- EMILIA
- GLORIA TREVI
- KANY GARCÍA
- KENIA OS
- LAURA PAUSINI
- ROSALÍA
- SHAKIRA
- THALIA
- TINI
Pop - Group or Duo Of The Year
- CAMILA
- HA*ASH
- PISO 21
- RBD
- REIK
Pop - Song Of The Year
- A MI LADO - REIK & RUSHERKING
- COCO LOCO - MALUMA
- COMO TÚ Y YO - CHAYANNE
- FUGITIVOS - CAMILA
- LA FALTA QUE ME HACES - NATTI NATASHA
- LA ÚLTIMA CANCIÓN - CNCO
- MI SALIDA CONTIGO - HA*ASH & KENIA OS
- SINCERÁNDOME - CARLOS RIVERA
- UNA NOCHE SIN PENSAR - SEBASTIÁN YATRA
- VOLVER A CASA - PEDRO CAPÓ
Pop/Ballad - Song Of The Year
- HEY - ANA ISABELLE
- TE ACUERDAS - HA*ASH & REIK
- TU SALIDA - CHRISTIAN DANIEL
- UN BUEN INICIO - LAURA PAUSINI
- YO NO FUMO - RICARDO MONTANER & CARLOS RIVERA
Pop/Urban - Album Of The Year
- 2000 - MANUEL TURIZO
- CUPIDO - TINI
- DESGENERADOS MIXTAPE - MAU Y RICKY
- DON JUAN - MALUMA
- EVA - LASSO
- HAASHTAG - HA*ASH
- LA NETA - PEDRO CAPÓ
- MI SOUNDTRACK VOL.1 - GLORIA TREVI
- SINCERÁNDOME - CARLOS RIVERA
- THALIA’S MIXTAPE - THALIA
Pop-Urban - Collaboration Of The Year
- BERLIN - ZION & LENNOX & MARIA BECERRA
- BESO - ROSALÍA & RAUW ALEJANDRO
- EASY - CHESCA & DALEX
- ESTA VIDA - MARSHMELLO & FARRUKO
- LA LOTO - TINI, BECKY G & ANITTA
- LOS CACHOS - PISO 21 & MANUEL TURIZO
- SÉ QUE ESTÁS CON ÉL - SILVESTRE DANGOND, REIK & BOZA
- SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 - BIZARRAP & SHAKIRA
- TU RECUERDO - WISIN, EMILIA, & LYANNO
- VAGABUNDO - SEBASTIÁN YATRA, MANUEL TURIZO & BEÉLE
Pop-Urban - Song Of The Year
- 5 ESTRELLAS - REIK & SECH
- COLUMBIA - QUEVEDO
- ÉXTASIS - MANUEL TURIZO & MARIA BECERRA
- JUNIO - MALUMA
- NIÑA BONITA - FEID & SEAN PAUL
- NO_SE_VE.MP3 - EMILIA, LUDMILLA & ZECCA
- PASA_JE_RO - FARRUKO
- TO‘ ESTO ES TUYO - NATTI NATASHA
- TQG - KAROL G & SHAKIRA
- TUCU - OZUNA & AMARION
Pop-Urban/Dance - Song Of The Year
- BERLIN - ZION & LENNOX & MARIA BECERRA
- CAFÉ CON LECHE - PITBULL
- CELULAR - NICKY JAM, MALUMA & THE CHAINSMOKERS
- ESTA VIDA - MARSHMELLO & FARRUKO
- LET’S GET CRAZY! (MAMBO DROP) - DON OMAR & LIL JON
- TÁ OK REMIX - DENNIS, MC KEVIN O CHRIS, MALUMA & KAROL G
Tropical - Artist Of The Year
- AYMÉE NUVIOLA
- CARLOS VIVES
- JUAN LUIS GUERRA
- LUIS FIGUEROA
- MARC ANTHONY
- OLGA TAÑÓN
- PRINCE ROYCE
- ROMEO SANTOS
- SILVESTRE DANGOND
- VÍCTOR MANUELLE
Tropical - Song Of The Year
- BAILANDO BACHATA - CHAYANNE
- DECIDÍ TENER PANTALONES - VÍCTOR MANUELLE
- ME ENRD - PRINCE ROYCE
- SOLO CONMIGO - ROMEO SANTOS
- VIENES - LUIS FIGUEROA
- YO LE MENTÍ - MARC ANTHONY
Tropical - Collaboration Of The Year
- AMBULANCIA - CAMILO & CAMILA CABELLO
- EL MERENGUE - MARSHMELLO & MANUEL TURIZO
- EL PAÑUELO - ROMEO SANTOS & ROSALÍA
- LA FÓRMULA - MALUMA & MARC ANTHONY
- LAS MUJERES - CARLOS VIVES & JUANES
- SI TÚ ME QUIERES - FONSECA & JUAN LUIS GUERRA
Tropical - Album Of The Year
- BACHATA EN VIVO, VOL. 2 - ELVIS MARTINEZ
- CANCIONES DEL CORAZÓN - OLGA TAÑÓN
- CATARSIS - DANIELA DARCOURT
- EL SWING DEL GRAN COMBO - EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO
- ESCALONA NUNCA SE HABÍA GRABADO ASÍ - CARLOS VIVES
- FÓRMULA, VOL. 3 - ROMEO SANTOS
- INTRUSO - SILVESTRE DANGOND
- METAMORFOSIS - JONATHAN MOLY
- VOY A TI - LUIS FIGUEROA
- YO - CHRISTIAN ALICEA