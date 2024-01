Premio Lo Nuestro 2024: Who are the nominees?

Univision has recently announced the complete list of nominees for the 36th edition of PREMIO LO NUESTRO, the prestigious award ceremony recognizing the longest-standing Latin music artists in the United States. This year’s event promises to be spectacular, and it will air on Univision LIVE from Kaseya Center in Miami, Florida, on February 22 at 7 p.m./6 c.

The list of nominees is filled with some of the biggest names in Latin music. Colombian pop sensation Maluma has topped the list with 14 nominations, followed closely by Mexican music artists Peso Pluma and Grupo Frontera with 13 and 10 nominations, respectively. Additionally, renowned artists Feid and Karol G have earned nine nods each.

©GettyImages



Maluma performs onstage during The 24th Annual Latin Grammy Awards on November 16, 2023 in Seville, Spain.

This year’s award ceremony will be hosted by three talented and charismatic Latin American celebrities: legendary soap opera actress Angélica Vale, Dominican actress and television presenter Clarissa Molina, and star Galilea Montijo. Fans can look forward to an unforgettable evening of performances, with some of the biggest names in Latin music taking the stage.

If you’re unable to attend the event live, don’t worry - you can still catch all the action on your television screen. PREMIO LO NUESTRO will be broadcast on Univision in the United States and Las Estrellas in Mexico on February 24 at 9 p.m. CST. So mark your calendars and get ready to celebrate the best of Latin music!

©GettyImages



Johnny Ventura, Victor Manuelle, Laura Pausini, Bad Bunny, Milly Quezada, Daddy Yankee, and Pitbull perform onstage at Univision’s 30th Edition Of ‘Premio Lo Nuestro A La Musica Latina’ at American Airlines Arena on February 22, 2018 in Miami, Florida.

Continuing its uninterrupted celebration since 1989, the popular Spanish-language television network’s show will pay tribute to the significant achievements of Latin artists and the undeniable global impact of our music under the motto “El Poder de lo Nuestro.”

The songs determine the nominations for PREMIO LO NUESTRO 2024 played on UFORIA stations between August 31, 2022, and September 1, 2023. The evaluation process also includes streaming data and assessment by a committee of music and entertainment experts. This year, 180 nominees across 38 categories cover all genres of Latin music. Fans can vote for their favorite winners from today until February 4 at PremioLo Nuestro.com.

Premio Lo Nuestro 2024: Who are the nominees?

Premio Lo Nuestro Artist Of The Year

BAD BUNNY CAMILO CARIN LEÓN FEID GRUPO FRONTERA KAROL G MALUMA OZUNA PESO PLUMA SHAKIRA

Song Of The Year

AMBULANCIA - CAMILO & CAMILA CABELLO SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 - BIZARRAP & SHAKIRA DESPECHÁ - ROSALÍA ELLA BAILA SOLA - ESLABON ARMADO & PESO PLUMA LALA - MYKE TOWERS ME ENRD - PRINCE ROYCE NUNCA Y PICO - YANDEL, MALUMA & ELADIO CARRIÓN SÉ QUE ESTÁS CON ÉL - SILVESTRE DANGOND, REIK & BOZA UN X100TO - GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY ¿Y QUÉ TAL SI FUNCIONA? - YURIDIA & BANDA MS DE SERGIO LIZÁRRAGA

Album Of The Year

COLMILLO DE LECHE - CARIN LEÓN DON JUAN - MALUMA EL COMIENZO - GRUPO FRONTERA ESCALONA NUNCA SE HABÍA GRABADO ASÍ - CARLOS VIVES FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM - FEID FÓRMULA, VOL. 3 - ROMEO SANTOS GÉNESIS - PESO PLUMA HAASHTAG - HA*ASH MAÑANA SERÁ BONITO - KAROL G PLAYA SATURNO - RAUW ALEJANDRO

Remix Of The Year

LA BEBE REMIX - YNG LVCAS & PESO PLUMA PODEMOS REPETIRLO REMIX - DON OMAR, CHENCHO CORLEONE & ANUEL AA POLARIS REMIX - SAIKO, QUEVEDO, FEID & MORA QUÉDATE - TIËSTO REMIX - BIZARRAP & TIËSTO UNA NOCHE EN MEDELLÍN REMIX - KAROL G, CRIS MJ & RYAN CASTRO

New Artist Male

BEÉLE CHRISTIAN ALICEA DEI V MICHELLE MACIEL MILO J OMAR COURTZ PESO PLUMA RELS B SAIKO YNG LVCAS

New Artist Female

GALE J NOA JOAQUINA KENIA OS LA JOAQUI LUDMILLA PAOPAO SNOW THA PRODUCT

Mexican Music - New Artist Group or Duo

CONEXIÓN DIVINA ESLABON ARMADO FUERZA REGIDA GRUPO FRONTERA LOS ESQUIVEL MARCA MP

“Crossover” Collaboration Of The Year

BAILAR CONTIGO - BLACK EYED PEAS & DADDY YANKEE DIENTES - J BALVIN, USHER & DJ KHALED EL VIBE - FARINA & SEAN PAUL JUMPIN - PITBULL & LIL JON LET’S GET CRAZY! (MAMBO DROP) - DON OMAR & LIL JON OJALÁ - THE RUDEBOYZ, MALUMA & ADAM LEVINE SOMOS IGUALES - OZUNA, TOKISCHA, LOUCHIE LOU & MICHIE ONE THE REASON (LATIN VERSION) - JONATHAN MOLY & HOOBASTANK

The Perfect Mix Of The Year

ALASKA - CAMILO & GRUPO FIRME AMOR CLANDESTINO - MANÁ & EDEN MUÑOZ CHANEL - BECKY G & PESO PLUMA COMO EL VIENTO - LUIS R CONRIQUEZ & NICKY JAM EL AMOR DE MI VIDA - LOS ÁNGELES AZULES & MARIA BECERRA EL PAÑUELO - ROMEO SANTOS & ROSALÍA LA SIGUIENTE - KANY GARCÍA & CHRISTIAN NODAL PESO PLUMA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 55 - BIZARRAP & PESO PLUMA SEGÚN QUIÉN - MALUMA & CARIN LEÓN UN X100TO - GRUPO FRONTERA & BAD BUNNY

Tour Of The Year

FÓRMULA VOL.3 TOUR - ROMEO SANTOS LUIS MIGUEL TOUR 2023 - LUIS MIGUEL MAÑANA SERÁ BONITO TOUR - KAROL G SATURNO WORLD TOUR - RAUW ALEJANDRO 5. SOY REBELDE TOUR - RBD

Urban - Male Artist Of The Year

ARCÁNGEL BAD BUNNY DADDY YANKEE ELADIO CARRIÓN FEID MYKE TOWERS OZUNA RAUW ALEJANDRO 9. RYAN CASTRO YANDEL

Urban - Female Artist Of The Year

ANITTA BECKY G CHESCA KAROL G MARIA BECERRA NATTI NATASHA NICKI NICOLE PAOPAO VILLANO ANTILLANO YOUNG MIKO

URBAN CATEGORY

BESOS MOJA2 - WISIN Y YANDEL & ROSALÍA CLASSY 101 - FEID & YOUNG MIKO INSTAGRAM - BLESSD LALA - MYKE TOWERS MAS RICA QUE AYER - ANUEL AA, MAMBO KINGZ & DJ LUIAN NECESIDAD - VENESTI PANTIES Y BRASIERES - RAUW ALEJANDRO & DADDY YANKEE UN CIGARRILLO - CHENCHO CORLEONE WHERE SHE GOES - BAD BUNNY YANDEL 150 - YANDEL & FEID

Urban - Collaboration Of The Year

GATÚBELA - KAROL G & MALDY HEY MOR - OZUNA & FEID LA BEBE REMIX - YNG LVCAS & PESO PLUMA LA JUMPA - ARCÁNGEL & BAD BUNNY LOKERA - RAUW ALEJANDRO, LYANNO & BRRAY MI EXXX - WISIN & ANUEL AA NUNCA Y PICO - YANDEL, MALUMA & ELADIO CARRIÓN PODEMOS REPETIRLO - DON OMAR & CHENCHO CORLEONE TE KIERO VER - PAOPAO & JAY WHEELER ULALA - MYKE TOWERS & DADDY YANKEE

Urban - Album Of The Year

3MEN2 KBRN - ELADIO CARRIÓN FELIZ CUMPLEAÑOS FERXXO TE PIRATEAMOS EL ÁLBUM - FEID LA NENA DE ARGENTINA - MARIA BECERRA LA SUSTANCIA X - VILLANO ANTILLANO LA VIDA ES UNA - MYKE TOWERS LLNM2 - ANUEL AA MAÑANA SERÁ BONITO - KAROL G OZUTOCHI - OZUNA PLAYA SATURNO - RAUW ALEJANDRO RESISTENCIA - YANDEL

Pop - Male Artist Of The Year

CAMILO CARLOS RIVERA LASSO LUIS FONSI MALUMA MANUEL MEDRANO MANUEL TURIZO PEDRO CAPÓ RICKY MARTIN SEBASTIÁN YATRA

Pop - Female Artist Of The Year

AITANA EMILIA GLORIA TREVI KANY GARCÍA KENIA OS LAURA PAUSINI ROSALÍA SHAKIRA THALIA TINI

Pop - Group or Duo Of The Year

CAMILA HA*ASH PISO 21 RBD REIK

Pop - Song Of The Year

A MI LADO - REIK & RUSHERKING COCO LOCO - MALUMA COMO TÚ Y YO - CHAYANNE FUGITIVOS - CAMILA LA FALTA QUE ME HACES - NATTI NATASHA LA ÚLTIMA CANCIÓN - CNCO MI SALIDA CONTIGO - HA*ASH & KENIA OS SINCERÁNDOME - CARLOS RIVERA UNA NOCHE SIN PENSAR - SEBASTIÁN YATRA VOLVER A CASA - PEDRO CAPÓ

Pop/Ballad - Song Of The Year

HEY - ANA ISABELLE TE ACUERDAS - HA*ASH & REIK TU SALIDA - CHRISTIAN DANIEL UN BUEN INICIO - LAURA PAUSINI YO NO FUMO - RICARDO MONTANER & CARLOS RIVERA

Pop/Urban - Album Of The Year

2000 - MANUEL TURIZO CUPIDO - TINI DESGENERADOS MIXTAPE - MAU Y RICKY DON JUAN - MALUMA EVA - LASSO HAASHTAG - HA*ASH LA NETA - PEDRO CAPÓ MI SOUNDTRACK VOL.1 - GLORIA TREVI SINCERÁNDOME - CARLOS RIVERA THALIA’S MIXTAPE - THALIA

Pop-Urban - Collaboration Of The Year

BERLIN - ZION & LENNOX & MARIA BECERRA BESO - ROSALÍA & RAUW ALEJANDRO EASY - CHESCA & DALEX ESTA VIDA - MARSHMELLO & FARRUKO LA LOTO - TINI, BECKY G & ANITTA LOS CACHOS - PISO 21 & MANUEL TURIZO SÉ QUE ESTÁS CON ÉL - SILVESTRE DANGOND, REIK & BOZA SHAKIRA: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 53 - BIZARRAP & SHAKIRA TU RECUERDO - WISIN, EMILIA, & LYANNO VAGABUNDO - SEBASTIÁN YATRA, MANUEL TURIZO & BEÉLE

Pop-Urban - Song Of The Year

5 ESTRELLAS - REIK & SECH COLUMBIA - QUEVEDO ÉXTASIS - MANUEL TURIZO & MARIA BECERRA JUNIO - MALUMA NIÑA BONITA - FEID & SEAN PAUL NO_SE_VE.MP3 - EMILIA, LUDMILLA & ZECCA PASA_JE_RO - FARRUKO TO‘ ESTO ES TUYO - NATTI NATASHA TQG - KAROL G & SHAKIRA TUCU - OZUNA & AMARION

Pop-Urban/Dance - Song Of The Year

BERLIN - ZION & LENNOX & MARIA BECERRA CAFÉ CON LECHE - PITBULL CELULAR - NICKY JAM, MALUMA & THE CHAINSMOKERS ESTA VIDA - MARSHMELLO & FARRUKO LET’S GET CRAZY! (MAMBO DROP) - DON OMAR & LIL JON TÁ OK REMIX - DENNIS, MC KEVIN O CHRIS, MALUMA & KAROL G

Tropical - Artist Of The Year

AYMÉE NUVIOLA CARLOS VIVES JUAN LUIS GUERRA LUIS FIGUEROA MARC ANTHONY OLGA TAÑÓN PRINCE ROYCE ROMEO SANTOS SILVESTRE DANGOND VÍCTOR MANUELLE

Tropical - Song Of The Year

BAILANDO BACHATA - CHAYANNE DECIDÍ TENER PANTALONES - VÍCTOR MANUELLE ME ENRD - PRINCE ROYCE SOLO CONMIGO - ROMEO SANTOS VIENES - LUIS FIGUEROA YO LE MENTÍ - MARC ANTHONY

Tropical - Collaboration Of The Year

AMBULANCIA - CAMILO & CAMILA CABELLO EL MERENGUE - MARSHMELLO & MANUEL TURIZO EL PAÑUELO - ROMEO SANTOS & ROSALÍA LA FÓRMULA - MALUMA & MARC ANTHONY LAS MUJERES - CARLOS VIVES & JUANES SI TÚ ME QUIERES - FONSECA & JUAN LUIS GUERRA

Tropical - Album Of The Year

BACHATA EN VIVO, VOL. 2 - ELVIS MARTINEZ CANCIONES DEL CORAZÓN - OLGA TAÑÓN CATARSIS - DANIELA DARCOURT EL SWING DEL GRAN COMBO - EL GRAN COMBO DE PUERTO RICO ESCALONA NUNCA SE HABÍA GRABADO ASÍ - CARLOS VIVES FÓRMULA, VOL. 3 - ROMEO SANTOS INTRUSO - SILVESTRE DANGOND METAMORFOSIS - JONATHAN MOLY VOY A TI - LUIS FIGUEROA YO - CHRISTIAN ALICEA