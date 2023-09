Han pasado 23 años desde que Zoe Saldaña debutó en el cine con Center Stage, y desde entonces no ha hecho más que acumular éxito tras éxito. La actriz de 45 años ha labrado una carrera impecable en Hollywood, y es a la fecha una de las latinas más importantes en la industria del cine estadounidense. Y los logros siguen: este 2023 estrenó la película Guardians of the Galaxy Vol. 3, y la serie Special Ops: Lioness (Paramount+) al lado de Nicole Kidman, además tiene varios proyectos en puerta. La intérprete, de ascendencia Puertorriqueña y Dominicana, es un claro ejemplo de que el talento y la preparación son la clave para el éxito.

Zoe se ha convertido en una de las actrices latinas más importantes de Hollywood

Hija de madre Puertorriqueña y padre Dominicano, Saldana vivió sus primeros años en Nueva York. Sin embargo, cuando tenía 10 años, su vida dio un vuelco con la muerte de su papá y tuvo que mudarse a República Dominicana. Tras prepararse en ballet y danza moderna, Zoe puso rumbo de nuevo en la Gran Manzana para formarse en la interpretación, pero sus inicios no fueron sencillos, y tuvo que trabajar en una cadena de comida rápida para subsistir.

Mientras empezaba su carrera en el teatro, le llegó su primera oportunidad en la pantalla, aunque no fue precisamente en una película o serie televisiva, sino en un anuncio comercial precisamente de una marca de hamburguesas. Pero fue su preparación en danza y su experiencia en la actuación, lo que le ayudó a hacerse de su primer protagónico en la pantalla en 2000: Center Stage, cinta en la que interpretó a una bailarina llamada Eva.

Lejos del escándalo, Zoe ha forjado una carrera impecable y llena de éxitos

A partir de ese momento, su talento le fue abriendo puertas. Participó en exitosas películas compartiendo créditos con grandes estrellas Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003), en The Terminal (2004) junto a Tom Hanks y Star Trek (2008). Hasta la fecha, Zoe ha actuado en cuatro de las seis películas más taquilleras de la historia. La última de ellas es Avatar: The Way of Water (2022), a la que preceden la primera parte de Avatar (2009), Avengers: Infinity War (2018) y Avenger: Endgame (2019) — las otras dos de la lista son Titanic (1997) y Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015).

