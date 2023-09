Daniela, Paula y Alejandra Villarreal nacieron en Monterrey, México, y están unidas por su amor a la música. Las tres crearon The Warning, una banda en donde cada una de ellas tocan various instrumentos y prestan sus voces.

©GettyImages



The Warning en el Fillmore

Las tres aprendieron del rock y de distintos instrumentos desde pequeñas. Explicaron que el video juego “Rock Band,” donde distintos jugadores tocan instrumentos virtuales al son de algunas de las canciones mas famosas del mundo, fue una parte importante de su instrucción musical. Esas ganas de disfrutar está presente en toda su musica. The Warning logró popularidad gracias a un video en YouTube. En el, las tres hermanas prepubescentes tocan y cantan “Enter Sandman,” una de las canciones mas famosas y complicadas de Metallica. Las chicas, vestidas de rosado y cantando uno de los rock anthems mas famosos del mundo, lograron una mezcla que rápidamente se hizo viral.

Aparte del hecho de que The Warning es una banda hecha de hermanas, también es una banda de hard rock. Sus canciones originales incluyen solos de guitarras y batería, y gritos de sus vocalistas, algo que no es común en la música que produce la gente joven hoy en día.

©GettyImages



Alejandra en el Fillmore

Después de su descubrimiento cibernético, The Warning lanzó dos albumes como artistas independientes, llamados “XXI Century Blood” y “Queen of the Murder Scene.”

Hoy, la banda tiene un contrato de cinco discos con la productora Lava Records. Durante su carrera musical, The Warning ha logrado cosas increíbles. Tocaron “Enter Sandman” en un album oficial de covers de Metallica, acompañadas de la cantante Alessia Cara. Tambien se han ido en tour con bandas como Muse y Three Days Grace. En el 2022, sacaron su tercer disco, llamado “Error.”

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.