Seguramente, el verano pasado reíste sin parar con la película No Hard Feelings. Además de las risas, es probable que hayas detectado la dupla perfecta que formaron Jennifer Lawrence, la ganadora del Oscar, y la bella Natalie Morales. La actriz, nacida en Florida y de raíces cubanas, volvió a la carga con las películas de comedia, luego del exitoso recibimiento de su película Language Lessons (2021).

©Catie Laffoon



Natalie Morales

Fue precisamente con ese filme, Language Lessons, que Natalie se lanzó como directora, además de que actuó en ella y la escribió.

La película cuenta la historia de una amistad inesperada, la cual se desarrolla entre Adam (Mark Duplass), un hombre cuyo esposo lo sorprende con lecciones de español en línea, y su maestra, Cariño (Morales). Lo curioso de esta producción es que se llevó a cabo bajo el confinamiento por la pandemia del COVID-19.

Ese no ha sido su único trabajo como directora, ya que también ha estado a cargo del filme de comedia Plan B, una película a partir del guión de Prathi Srinivasan y Joshua Levy. Gracias a Plan B y Language Lessons, Natalie ganó el premio de Cineasta en Ascenso en la quinta edición de los premios de la Asociación de Críticos de Hollywood (HCA, por sus siglas en inglés), en marzo de 2022.

©Catie Laffoon



Natalie Morales

Además de su trabajo como directora, Natalie ha trabajo como actriz en otras películas y series como White Collar, Parks and Recreation, The Grinder, Santa Clarita Diet, Stuber, entre otras. Su primer gran papel en la pantalla chica fue en 2008 con la serie The Middleman (ABC), donde dio vida al personaje de “Lucy.”

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.