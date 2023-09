Jenna Ortega no esperaba convertirse en un ícono de la televisión de la noche a la mañana gracias a la serie Wednesday. Para la joven de ascendencia mexicana y puertorriqueña era un escalón más hacia el reconocimiento en Hollywood, pero la magia de Tim Burton le hicieron brillar y en sólo horas millones de persona imitaban en las redes sociales su baile y los aspectos de su personaje.

Aunque muchos la reconocían por sus papeles en Jane the Virgin, Stuck in the Middle o You; fue su rol como la memorable hija de la familia Adams el que la llevó a la fama internacional.

©Netflix



Jenna Ortega en ‘You’

Con 20 años, Jenna se enfrentó a un cambio completo en su vida. El baile del episodio cuatro se hizo viral y personas de todo el mundo lo imitaban al ritmo de Goo Goo Muck, de la agrupación estadounidense The Cramps; o de una versión acelerada de Bloody Mary, de Lady Gaga.

Una coreografía que ella misma creó precisamente para ese momento. Pasó varias noches investigando, grabándose e inspirándose en personalidades como Siouxsie Sioux, Lene Lovich o Lisa Long, quien fuera Wednesday en The Addams Family en 1964.

©Netflix



Jenna Ortega como Wednesday Addams en Wednesday

En tiempo récord, sus redes sociales también estallaron y se llenó de seguidores. Y aunque podría parecer algo bueno para muchos, para Jenna fue todo un reto, pues no desea que sus comentarios sarcásticos la metan en problemas a futuro. Por si fuera poco, por el rodaje se enfrentó a una crisis emocional no sólo por la apretada agenda que cubría clases de esgrima o violonchelo; sino también por las exigencias que ella misma se hacía frente a las cámaras.

Después del estreno de la primera temporada y con tiempo para reflexionar, Jenna retomará su papel en la segunda parte de la serie de Netflix, pero su trabajo y aportaciones van más allá, pues no sólo logró hacer que su voz se escuchara con aportaciones al personaje, sino que encontró nuevos desafíos en su carrera. De manera natural, Jenna se involucró más en la producción y volverá al set con un rol como productora que tiene a todos a la expectativa, pues será la primera vez que la joven actriz plasme sus ideas frente a la cámara.

Este año también la veremos como protagonista en Scream 6, además de que dará vida a la hija de Lydia en Beetlejuice 2. Miller’s Girl, Finestkind y Winter Spring Summer or Fall son otros de los proyectos de la actriz que ya están en postproducción listos para asegurar su éxito.

Tras su participación en la serie, Jenna, con 20 años, hizo historia al ser la segunda actriz más joven en ser nominada a los premios Emmy, tan sólo detrás de Patty Duke, quien a los 17 años, en 1964 obtuvo la nominación por la serie The Patty Duke Show.

