Seguramente Jessie Reyez en parte de tu playlist y si no... ¿qué esperas para escuchar su espectacular voz y sus magistrales letras? La cantante, nacida en Canadá y de raíces colombianas, continúa con la promoción de su segundo álbum de estudio YESSIE, con el que se ha consolidado como una de las nuevas exponentes de géneros como el R&B y el soul. Además de esto, Jessie recién dio una espectacular participación en Lollapalooza, en Chicago, además de presentarse en Sol Blume, en Sacramento, California. Por si fuera poco, fue la invitada especial de Sam Smith en los shows de su GLORIA the tour.

Empezó como una afición y la convirtió en su pasión. Ahora abre los conciertos de Sam Smith y colabora con Dua Lipa.

En 2016, luego de mucho trabajar vino su gran momento con los temas Shutter Island y Figures. Fue con este último con el que la joven intérprete se posicionó en la lista de hits Billboard Canadian Hot 100. Pareciera que Figures fue su gran amuleto, pues los premios y las nominaciones empezaron a llegar. Su nombre figuró en los iHeartRadio Much Music Video Awards de 2017 como Mejor Artista Revelación Canadiense y Video Favorito de los Fans (Shutter Island). Al año siguiente, publicó su segundo EP, Being Human in Public y Jessie vio que su trabajo empezó a escalar cada vez más. En los Premios Juno de 2019 arrasó en la categoría de Grabación de R&B/Soul y en los Premios GRAMMY de ese año fue nominada por primera vez como Mejor Álbum Urbano Contemporáneo, compitiendo con Lizzo.

En cuanto a sus dos discos de estudio; Before love came to kill us y YESSIE, ambos han tenido una acogida excelente por parte de sus fans, así como de colegas del medio. Su voz, sus letras y en sí todo lo que la hacen ser quien es, la han llevado a colaborar con Beyoncé –sí, la mismísima ‘Queen B’—además de otras personalidades como Sam Smith, Calvin Harris, Karol G, Eminem, Lewis Capaldi, Lil Wayne, entre otros grandes artistas.

Pero eso no es todo, ya que la cantante de 32 años es una de las mentes maestras detrás de One Kiss, sí, el tema de Dua Lipa, lanzado en 2018. El hit que llegó a las listas de popularidad como Billboard Hot 100 fue una creación de Dua Lipa, Adam Richard Wiles y nuestra Latina Powerhouse Jessie Reyez.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.