El rostro de Justina Machado seguramente resulta familiar, ya que tiene 30 años de carrera dentro del mundo del entretenimiento. Recientemente, la actriz —nacida en Chicago y de raíces puertorriqueñas— se estrenó en la pantalla chica con un personaje que va de lo cómico y trágico a lo sanguinario en la serie The Horror of Dolores Roach de Prime Video.

“Me siento muy emocionada, jamás había hecho un personaje así, un personaje tan libre, sin límites y tan complejo y con tantas capas”, dijo en una entrevista con ¡HOLA! Américas.

©Prime Video





Machado ha logrado ser reconocida por una actuación notable, mostrando su versatilidad como actriz y aportando profundidad al complejo personaje de Dolores Roach.

La serie está basada en el exitoso podcast escrito por Aaron Mark con las voces de Daphne Rubin-Vega y Bobby Cannavale en los personajes principales. El podcast fue todo un éxito, así que Amazon Studios y Blumhouse decidieron llevarlo a la pantalla chica con Justina como Dolores Roach y Alejandro Hernández, como Luis Batista.

Además de dar vida a Dolores Roach y del éxito arrollador de la serie, Machado cuenta con una extensa carrera en Hollywod de más de tres décadas. La consolidada actriz ha participado en una docena de películas como The Call, The Purge: Anarchy, Switched Before Birth. En cuanto a series de televisión, Machado ha aparecido en renombradas producciones como Queen of the South, Jane the Virgin, One Day at a Time, Six Feet Under, entre otras.

De hecho, es en Six Feet Under donde Justina se abrió camino en la pantalla chica con el papel de Vanessa Díaz. Gracias a su actuación y al desempeño de sus compañeros de reparto recibieron el premio del Screen Actors Guild Award en la categoría de Mejor actuación de un conjunto en una serie dramática. Además de hacer series y películas, Justina también ha hecho teatro en Broadway y la hemos visto brillar en shows de baile como Dancing with the Stars.

