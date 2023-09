Camila Morrone heredó de sus padres la pasión por la actuación y el modelaje. Hija de los argentinos Lucila Polak y Máximo Morrone, la actriz y modelo nacida en 1997 hizo su gran debut a los 12 años con una campaña publicitaria. Tres años después cumplía el sueño de su infancia al unirse a la prestigiosa IMG Models.

El talento para la actuación corre por sus venas y, con sólo 16 años debutó como actriz en la película de James Franco, Bukowski. Su filmografía también incluye las cintas Death Wish y Never Goin‘ Back, en las que participó al tiempo que se graduaba de la Beverly Hills High School en 2015.

Poco después posaba para la versión turca de Vogue, con lo que su carrera daría un gran salto. Camila es parte de esa nueva generación de modelos entre las que se encuentran sus amigas Bella Hadid, Hailey Baldwin, Oriana Sabatini, Kylie y Kendall Jenner. Camila ha trabajado para marcas como Topshop, Moschino, Lefties, Pink, Sephora y ‘Ay Not Dead.

Para la única hija de Lucila Polak, la fama era algo normal en casa. No sólo porque su padre es un célebre modelo, sino porque su madre era reconocida en Hollywood por su participación en algunas películas Además, desde niña convivió con Al Pacino, con quien Lucila mantuvo una relación de más de una década hasta 2018.

Dejando atrás aquella relación de cuatro años, Camila sigue firme en su camino como modelo y actriz. Además de posar para varias revistas y desfilar en pasarelas; la joven de 25 años no pone pausa a su pasión por la actuación y es parte de la serie Daisy Jones and The Six, de Prime Video. Su actuación ha recibido elogios, lo que la ha llevado a ser nominada en los premios Emmy 2023 como Actriz de Reparto Destacada en una Serie o Película Limitada o de Antología.

