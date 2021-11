Alejandra Espinoza no descarta la idea de adoptar un niño para hacer crecer a su familia

Alejandra Espinoza siempre ha sido muy abierta sobre su deseo de volver a ser mamá. Sin embargo, a pesar de los intentos, no ha llegado el esperado hermanito que Matteo tanto desea. Tan sincera como siempre, la ex Nuestra Belleza Latina reveló que en sus planes de hacer crecer a su familia ella y su esposo, Aníbal Marrero, han pensado en adoptar un pequeño, una decisión de la que habló más a detalle con Lourdes Stephen.

En su paso por Sal y Pimienta, la presentadora de Univision volvió a hacer hincapié en cuánto quiere que la cigüeña toque a su puerta una vez más. “Siempre he sido muy sincera con esa parte de mi vida. Desde que nació Matteo nosotros siempre hemos buscado agrandar la familia, y simplemente eso no se ha podido”, dijo la mexicana. Y agregó: “No logramos entender la razón por la cual no pasa, porque me encuentro en perfecto estado de salud”.

Decidida a no preocuparse por el tema, Alejandra deja que la vida tome su curso: “Esa parte yo se la dejo en manos a Dios”. Sin embargo, no quita el dedo del renglón y si las cosas no suceden como espera, no descarta en tener un hijo adoptivo.

“Adoptar sí nos encantaría, lo hemos hablado mucho, y no nos gustaría adoptar a un niño recién nacido, sino un niño con edades más avanzadas. Esos niños necesitan más atención, atención que me encantaría dar”, dijo sobre el tema que tanto ha tratado con su esposo y con el que haría realidad su sueño de tener una familia más grande y llena de amor.

La salud de Alejandra Espinoza y su viaje a México

Mientras llega el gran día de tener un nuevo integrante en la familia, Alejandra Espinoza está enfocada en sus proyectos laborales. En un par de semanas ella y su familia se mudarán por un año a México, en donde grabará la telenovela Corazón Guerrero. Con esta gran oportunidad, su hijo pasará un año en un colegio mexicano, mientras mamá hace realidad su sueño de protagonizar una historia en Televisa.

©@alejandraespinoza



Alejandra Espinoza y su hijo Matteo

A la par, la también modelo se enfoca en su salud luego de pasar un gran susto semanas atrás, cuando una migraña intensa la dejó con parálisis facial y ceguera en su ojo izquierdo. En su búsqueda por respuestas médicas, la originaria de Tijuana no deja de hacerse análisis y está decidida a retirarse los implantes de seno para descartar que las anormalidades en su cuerpo de deban a la breast implants illness.