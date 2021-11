La decisión de Alejandra surge en su búsqueda por saber qué es lo que sucede en su cuerpo, pues desde hace un tiempo no se siente igual, y aunque no está segura de que los implantes sean la causa, sí coinciden con las fechas de sus síntomas. “Hace dos años me hice un cambio de implantes, y desde hace dos años vengo con problemas de salud que no han sido tampoco tan importantes y tan relevantes, pero sí problemas que antes no tenía y que no sufría”, aseguró.