En su conversación, Alejandra recordó cómo se dio cuenta de que algo estaba mal con su cuerpo por el día en el que corrió su segundo maratón. “Tuve una luz roja de que algo andaba mal conmigo. Recuerdo que fui al baño muchas veces y me di cuenta de que fue porque no sudé. Es muy extraño correr 26 millas y no sudar”, dijo para sorpresa de muchos. “Algo en mi cuerpo está mal. Algo que no sé qué es”, agregó. “Me han estado haciendo exámenes y no sé”.