Alejandra Espinoza pide ayuda para encontrar a un querido miembro de su familia

Alejandra Espinoza y su familia enfrentan una preocupación más, esta vez por un miembro de la familia que se encuentra desaparecido desde hace dos días. Se trata de su perro Aquiles, que según reveló la ex Nuestra Belleza Latina, se salió de la casa de sus padres y, a pesar de los esfuerzos y la búsqueda detallada en las zonas cercanas, no han tenido suerte de encontrar. Con la esperanza de que vuelva a casa, la mexicana hizo un llamado de emergencia canina y pidió ayuda a sus seguidores en las redes sociales.

“¡¡Hola a todos!! Hace dos días Aquiles, nuestro perro, se salió de la casa de mis papás (quienes no lo estaban cuidando) en Chula vista California”, escribió junto a dos fotos del perro blanco con café y ojos azul claro. “Teníamos la esperanza que regresara, pero aún no lo hace :(”, agregó muy triste por no tener a su mascota en casa.

Alejandra y su familia no han dejado de buscarlo, pero esperan que alguna persona lo haya visto y les dé referencias de dónde encontrarlo. “Tiene name tag y chip. Ya lo busqué en diferentes perreras y nada. Si de casualidad alguien sabe algo les agradecería muchísimo la información”, detalló. Y en caso de que alguien lo encuentre, la presentadora de TV informó que su mascota es de lo más tranquila y no muerde: “Es muy cariñoso y amigable no me extrañaría que este en casa de alguien. 🙏”.

La segunda vez que Ale pide ayuda en nombre de Aquiles

Para los fans de Alejandra, la situación se les hizo familiar. Y es que, en agosto de 2019, la ex reina de belleza hizo un llamado similar cuando Aquiles escapó de su hogar en Woodland Hills. En aquellos días fue aún más complicado pues ella se encontraba en la Ciudad de México filmando la telenovela Rubí. “Tengo a un hijo llorando en Los Ángeles y desde acá no puedo hacer nada. Responde al nombre de Aquiles”, explicó dos años atrás.

Por suerte, la publicación de Alejandra llegó a las personas adecuadas y uno de sus fans le informó en qué refugio canino se encontraba su “bebé”. Esperamos que esta ocasión sea similar y que la ayuda llegué para que Alejandra y su hijo, Matteo, puedan abrazar de nuevo a su lomito.

