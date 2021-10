Alejandra Espinoza y la gran noticia de su hijo Matteo en medio de su recuperación

Alejandra Espinoza continúa su recuperación en casa luego de haber sido hospitalizada de emergencia hace una semana. Tranquila de estar junto a su esposo, Aníbal Marrero, y su hijo de seis años, Matteo, la ex Nuestra Belleza Latina aún espera un disgnóstico médico sobre los motivos que la llevaron al hospital. Y aunque se preocupa por su salud, es en el pequeño Matteo en donde encuentra la felicidad necesaria para salir adelante, y este martes celebra un día especial en la vida de su hijo.

©@alejandraespinoza



Matteo, el hijo de Alejandre Espinoza y Aníbal Marreo, perdió su primer diente

Y es que esta noche, Matteo recibirá una visita muy especial. Al hogar de Alejandra llegará el Hada de los Dientes, o quizá el Ratón de los Dientes -como es conocido en su natal México-, pues al niño se le cayó su primer diente.

Alejandra está feliz por vivir este momento con su hijo, y compartió en las redes sociales la gran noticia. “Y de repente hoy pasó esto...”, contó Alejandra en sus historias de Instagram. “Se le cayó el primer diente a mi ángel”, agregó mostrando que guardará el diente de Matteo en una cajita azul con forma de corazón.

Una linda noticia en medio de la incertidumbre

Aunque estuvo en el hospital por unos días, Alejandra Espinoza no ha hecho más comentarios sobre su visita al médico. La situación es delicada, pues como confirmó Aníbal y posteriormente ella, se empezó a sentir mal desde hace días. Tenía dolores de cabeza muy fuertes además de que la mitad de la cara se le paralizó y perdió la visión en uno de los ojos.

La ex Nuestra Belleza Latina aún no sabe qué sucedió, pero días antes explicó el fuerte problema hormonal que la hacía retener líquidos al grado de inflamarse tanto que aumantaba hasta 11 libras. Desde el hospital, aseguró: “Estoy ingresada en el hospital como un paciente al que le dio un derrame. Primero fue como paciente de parálisis”, dijo, pero también lo descartaron. “El neurólogo pensó que podía tener esclerósis múltiple. De ayer a hoy no tienen idea de lo horrible que fue”, explicó.