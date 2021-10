Alejandra Espinoza se encuentra hospitalizada desde hace días

Aunque al domingo pasado veíamos a Alejandra Espinoza de lo más bella frente a las cámara para una nueva emisión de Nuestra Belleza Latina, hoy la salud de la mexicana tiene preocupados a sus fans. La tarde del miércoles, Alejandra publicó una foto en sus historias de Instagram en la que se puede ver que se encuentra hospitalizada, pero no explicó lo que sucede. En su mano muestra un post-it con la letra de su hijo, Matteo, en el que se puede leer: “Te amo, mamá. Eres la mejor mamá del mundo”.

©@alejandraespinoza



Alejandra Espinoza, desde el hospital

Ante la preocupación, los seguidores de la ex reina de belleza recurrieron al perfil de su esposo, Aníbal Marrero, quien horas después de la publicación de Alejandra, confirmó con un mensaje que la madre de su hijo lleva días en el hospital.

“Gracias a todos los que me están escribiendo y llamando para preguntarme por Ale”, escribió en su comunicado. “Ella lleva internada unos días en el hospital”, agregó para sorpresa del público.

Sin dar más detalles de lo que pudo haberla llevado a requerir atención médica, Aníbal continuó: “Ha sido my difícil para mí como jefe de familia y para Matteo, pero Dios es grande y está en control”. Entre sus palabras, el coreógrafo dio una luz de esperanza: “¡Ya pronto estará con nosotros!”.

A pesar del silencio de ambos, Aníbal charló con Francisca Lachapel para informarle lo delicado de la situación: “Llevaba semanas sintiéndose mal. De hecho lo puso en las redes sociales. Hace tres días perdió la visibilidad de un ojo y se le paralizó parte de la cara derecha, junto con mareo y un fuerte dolor de cabeza”, informó la también ex Nuestra Belleza Latina durante el programa Despierta América.

©@alejandraespinoza



Alejandra Espinoza y su familia: Aníbal Marrero y su hijo Matteo

“Le dijeron los médicos que tenía un mini derrame cerebral, le comenzaron a hacer mil estudios, no salió absolutamente nada, todo está bien, contradiciendo el diagnóstico”, agregó Francisca. “Le siguen haciendo mil pruebas, por lo que no se encuentra qué es. Ella está bien, tiene un poco virada (torcida) la boca, perdió un poco de visibilidad, está descansando, y haciéndole tres pruebas más para descartar, todavía no sabemos bien qué le pasa”, comentó sobre los detalles que proporcionó Aníbal.