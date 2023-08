It’s Official! Luis Miguel Tour 2024 new dates are confirmed

One record after another! This is Luis Miguel, a music legend. With more than 65 sold-out concerts all over Latin America and the United States, ‘El Sol de Mexico’ is ready for more. This new announcement includes stops in new places: Europe, Central, and South America, the United States, and Canada.

Marcel Quijoli, Luis Miguel’s manager recentely revealed that the artist is facing one of the most prolific moments in his career. He also made it clear that more tour dates would become available thanks to all his fans. “From what I can see, Luis Miguel is facing an extraordinary moment. His career is in an extraordinary moment, he’s composing, he’s producing new music, he’s working hard,” said Quijoli.

The news were post on his official account.

LUIS MIGUEL TOUR 2024: HERE ALL NEW DATES

Sábado, 20 de enero, 2024: Santo Domingo, República Dominicana Martes, 23 de enero, 2024: San Juan, Puerto Rico Sábado, 27 de enero, 2024: Ciudad de Guatemala, Guatemala Martes, 30 de enero, 2024: San Salvador, El Salvador Viernes, 2 de febrero, 2024: Tegucigalpa, Honduras Lunes, 5 de febrero, 2024: Managua, Nicaragua Jueves, 8 de febrero, 2024: San José, Costa Rica Lunes, 12 de febrero, 2024: Caracas, Venezuela Jueves, 15 de febrero, 2024: Medellín, Colombia Sábado, 17 de febrero, 2024: Bogotá, Colombia Miércoles, 21 de febrero, 2024: Quito, Ecuador Sábado, 24 de febrero, 2024: Lima, Perú Sábado, 2 de marzo, 2024: Santiago, Chile Viernes, 8 de marzo, 2024: Buenos Aires, Argentina Jueves, 14 de marzo, 2024: Córdoba, Argentina Sábado, 16 de marzo, 2024: Montevideo, Uruguay Miércoles, 20 de marzo, 2024: Asunción, Paraguay Sábado, 23 de marzo, 2024: Sao Paolo, Brasil Jueves, 28 de marzo, 2024: Santa Cruz, Bolivia Jueves, 4 de abril, 2024: Seattle, WA Viernes, 5 de abril, 2024: Portland, OR Domingo, 7 de abril, 2024: Sacramento, CA Jueves, 11 de abril, 2024: San Francisco, CA Sábado, 13 de abril, 2024: Fresno, CA Domingo, 14 de abril, 2024: San Jose, CA Miércoles, 17 de abril, 2024: Los Angeles, CA Viernes, 19 de abril, 2024: Las Vegas, NV Sábado, 20 de abril, 2024: Glendale, AZ Jueves, 25 de abril, 2024: Palm Desert, CA Viernes, 26 de abril, 2024: Ontario, CA Domingo, 28 de abril, 2024: Salt Lake City, UT Jueves, 2 de mayo, 2024: El Paso, TX Sábado, 4 de mayo, 2024: Laredo, TX Domingo, 5 de mayo, 2024: Austin, TX Miércoles, 8 de mayo, 2024: Dallas, TX Viernes, 10 de mayo, 2024: Hidalgo, TX Sábado, 11 de mayo, 2024: San Antonio, TX Miércoles, 15 de mayo, 2024: Houston, TX Sábado, 18 de mayo, 2024: Atlanta, GA Jueves, 23 de mayo, 2024: Toronto, Canadá Viernes, 24 de mayo, 2024: Montreal, Canadá Domingo, 26 de mayo, 2024: Minneapolis, MN Jueves, 30 de mayo, 2024: Chicago, IL Sábado, 1 de junio, 2024: Brooklyn, NY Domingo, 2 de Junio, 2024: Uncasville, CT Miércoles, 5 de junio, 2024: Orlando, FL Jueves, 6 de junio, 2024: Sunrise, FL Sábado, 8 de junio, 2024: Miami, FL Miércoles, 12 de junio, 2024: New Orleans Viernes, 14 de junio, 2024: Nashville, TN Domingo, 16 de junio, 2024: Greensboro, NC

Related Video: 2023 Emmys: Full list of nominees Loading the player...