El motivo por el que Kate Middleton no ha revelado qué tipo de cáncer le fue diagnosticado

Kate Middleton, Princesa de Gales, reveló el viernes 22 de marzo que había iniciado un tratamiento preventivo luego de que los médicos la diagnosticaran con cáncer. A través de un emotivo video en el que abrió su corazón para contar cómo ha pasado los meses recientes, la esposa del príncipe William agradeció al público por los buenos deseos que le han enviado desde que se informó que pasaría por el quirófano en enero para una cirugía abdominal planeada. Fue a raíz de esta intervención que los especialistas encontraron la presencia de las células. “En ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación descubrieron que había cáncer”, dijo la Princesa en su video.

Kate, además, confirmó que había iniciado un tratamiento preventivo de quimioterapia por recomendación médica. “Ahora estoy en las primeras etapas. Por supuesto, esto fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, agregó ante la sorpresa de millones de seguidores de la Familia Real Inglesa.

Sin embargo, ni la Princesa ni sus allegados han revelado qué tipo de cáncer tiene y en qué etapa se encuentra. En medio de la ola de comentarios y dudas sobre la salud de Kate, un portavoz del Palacio de Kensington expresó: “No compartiremos más información médica privada. La Princesa tiene derecho a la privacidad médica, como todos nosotros”. Y agregó: “La Princesa se encuentra ahora en el camino de la recuperación después de haber comenzado un tratamiento de quimioterapia preventiva”.

La situación es similar a lo que ha sucedido con el rey Carlos III, quien a principios de febrero reveló que había sido diagnosticado con cáncer luego de una intervención de la próstata. Sin embargo, el Palacio de Buckingham no dio más detalles sobre el tipo de cáncer que tiene el Monarca, para el que también se encuentra en un tratamiento médico que lo ha hecho posponer algunos de sus compromisos oficiales.

La valiente decisión de la Princesa Kate no sólo responde a las varias especulaciones que había en torno a ella y su ausencia de la vida pública; sino a la motivación y comprensión para quienes atraviesan por un momento similar, algo que resalta en su mensaje.

“Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo. En este momento pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”, expresó.

La decisión de la princesa Kate Middleton y el rey Carlos III

La Familia Real Inglesa pasa por uno de sus momentos más delicados con dos bajas temporales por cáncer, especialmente cuando se trata de dos de las figuras más significativas de la realeza británica, el rey Carlos III y la Princesa de Gales, Kate Middleton, quien en un futuro se convertiría en Reina Consorte. Ambos han decidido mantener en privado los detalles de su enfermedad, informando sólo lo que consideran pertinente.

Su decisión es distinta a la que tomó Sarah Ferguson, la Duquesa de York, quien el verano pasado confirmó que había sido diagnosticada con cáncer de mama, además de compartir que se realizaría una mastectomía así como una cirugía de reconstrucción. A principios de este año, la Duquesa volvió a ser abierta con el tema de su salud y confirmó que, una vez más, el diagnóstico de cáncer había dado positivo, esta vez en la piel.