Kate Middleton, princesa de Gales, revela que está recibiendo quimioterapia preventiva

La Princesa de Gales, Kate Middleton, habló abiertamente sobre su recuperación a través de un video de lo más personal, en el que reveló que en las pruebas después de su cirugía abdominal a principios de este año encontraron que había cáncer.

“Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía”, comenzó Catherine en su mensaje, que fue publicado por el Palacio de Kensington este 22 de marzo.

“Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida. En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa”, dijo la esposa del príncipe William, rompiendo el silencio sobre su condición médica, misma que había generado un sinfín de especulaciones.

©BBC Studios



La princesa de Gales en su mensaje más personal

“Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación revelaron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas. Por supuesto, esto fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar todo esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, continuó Su Alteza Real.

“Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Significa mucho para ambos”, agregó, poniendo fin a los rumores sobre una crisis en su matrimonio.

Catherine concluyó su mensaje diciendo: “Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo. En este momento pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

La recuperación de la princesa, una prioridad

La princesa de Gales, quien se sometió a la cirugía abdominal prevista en enero, comenzó un tratamiento de quimioterapia preventiva a finales de febrero. HOLA! USA concluye en que la madre de tres herederos a la corona británica está de buen humor y concentrada en su recuperación.

Un portavoz del Palacio de Kensington dijo: “La princesa quería compartir esta información cuando ella y el príncipe sintieron que era el momento adecuado para ellos como familia”. Ahora que el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis están de vacaciones por Pascua, habría sido el momento ideal para compartir la actualización.

El Palacio de Kensington ha dicho que “proporcionará información cuando sea el momento adecuado y la Princesa pueda reiniciar su trabajo y sus deberes. Mientras tanto, pedimos que se respete la privacidad de la familia”. Si bien se había dicho que Kate volvería a sus labores oficiales después de Pascua, ahora se confirma que la Princesa regresará a sus funciones oficiales cuando su equipo médico la autorice a hacerlo, sin una fecha aproximada para ello.

Para la Familia Real Británica, este es uno de los tiempos más complicados del reinado actual, pues al padre del príncipe William, el rey Carlos III, le diagnosticaron cáncer tras un procedimiento a principios de este año. Su Majestad inició su tratamiento contra la enfermedad a principios de febrero.